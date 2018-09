Polacy są największymi optymistami, jeśli chodzi o przyszłość młodych pokoleń. Po prostu - będzie żyło im się lepiej. Tak twierdzi prawie 60 procent uczestników badania przeprowadzonego przez amerykańską sondażownię Pew Research Center. Z drugiej strony w Japonii zaledwie 15 procent dorosłych widzi przyszłość swoich dzieci w różowych kolorach. O optymizmie Polaków i pesymizmie krajów zachodu w TVN24 BiS opowiadał Jan Niedziałek.

Badanie przeprowadzono wiosną i latem tego roku w 27 krajach na świecie. Udział w nim wzięło 30 tysięcy osób, które odpowiedziało między innymi na pytanie "Czy waszym dzieciom będzie lepiej niż wam?".

Polacy liderem

Większość, bo 59 procent badanych z Polski, stwierdziła, że będzie im się żyło lepiej. To skok o 11 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłorocznych wyników. Gorzej przyszłość swoich dzieci widzi zaledwie 25 procent badanych z naszego kraju.

Oznacza to, że Polacy są największymi optymistami na świecie.

Na drugim miejscu znaleźli się Rosjanie.

Nieco ponad połowa, bo 51 procent badanych z tego kraju widzi przyszłość swoich dzieci w różowych kolorach. Pesymistami jest zaś 29 procent obywateli.

Pierwszą piątkę uzupełniają obywatele Korei Południowej, Izraela oraz ex aequo Argentyny i Niemiec.

Na drugim biegunie znaleźli się Japończycy i Francuzi. Zaledwie 15 procent dorosłych z tych krajów ocenia optymistycznie przyszłość swoich dzieci.