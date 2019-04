Inwestycje w ramach chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI) powinny trafiać tylko tam, gdzie są potrzebne i gdzie związane z nimi zadłużenie może być obsłużone - przestrzegła w piątek szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde.

Dyrektor zarządzająca MFW przemawiała do przywódców i wysokiej rangi urzędników, którzy zebrali się w Pekinie na drugim Forum Pasa i Szlaku - inicjatywy logistycznej zakładającej finansowanie i rozbudowę szlaków transportowych pomiędzy Chinami a krajami Azji, Europy i Afryki.



Chińskie władze starają się rozwiać obawy dotyczące BRI, związane z nieprzejrzystością projektów i ryzykiem nadmiernego zadłużenia państw. Według części krytyków inicjatywa służy ekspansji chińskich wpływów i może wpędzać biedniejsze kraje w "pułapkę zadłużenia".

Inicjatywa Pasa i Szlaku w nowej wersji?