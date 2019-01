Skradziona praca brytyjskiego artysty street artu Banksy'ego, namalowana była na drzwiach przeciwpożarowych paryskiego klubu Bataclan. To tam, podczas koncertu trzy lata temu islamiści zabili 90 osób. O kradzieży poinformował klub w mediach społecznościowych.

Praca jest jedną z serii murali, które powstały w Paryżu w czerwcu ubiegłego roku, a ich autorstwo przypisywane jest Banksy'emu. Praca ukazywała postać kobiecą w żałobnej pozie.



"Jesteśmy dziś głęboko wzburzeni, dzieło Banksy'ego, symbol kontemplacji należący do wszystkich - do mieszkańców, paryżan i obywateli świata - zostało nam odebrane" - czytamy we wpisie Bataclanu na Twitterze.

Reuters - powołując się na źródła policyjne - poinformował, że drzwi zostały ukradzione przez złodziei, którzy podjechali pod salę furgonetką. Nie podano więcej szczegółów.



L’œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm — Bataclan (@bataclan_) 26 stycznia 2019

Bataclan został zaatakowany podczas koncertu rockowego w listopadzie 2015 roku. Był to jeden z serii skoordynowanych ataków w Paryżu i okolicach, w których zginęło 130 osób. Najwięcej - 90 osób - poniosło śmierć w sali koncertowej Bataclan, gdzie napastnicy strzelali do tłumu ludzi bawiących się na koncercie, a następnie wzięli zakładników. Po rozpoczęciu operacji policyjnej dwaj terroryści wysadzili się w powietrze, a trzeci został zastrzelony przez siły bezpieczeństwa.

