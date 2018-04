W Hanowerze rozpoczęła się największa impreza wystawiennicza sektora przemysłowego na świecie - targi Hannover Messe 2018. Bierze w niej udział pięć tysięcy wystawców z całego świata, w tym firmy z Polski. Szesnaście z nich prezentuje innowacyjne technologie i produkty na stoisku narodowym - podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

- Zeszłoroczny sukces Polski jako kraju partnerskiego, zobowiązuje. Dlatego w tym roku kontynuujemy opowieść pod hasłem Smart Means Poland, o innowacyjnym kraju, jednocześnie świętując na targach stulecie niepodległości Polski - wskazał cytowany w komunikacie Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), która od dwóch lat odpowiada za organizację polskiego stoiska narodowego oraz promocję Polski na targach Hannover Messe.

"Mocny przekaz o Polsce"

Jak podkreślił szef Agencji, dla odwiedzających stoisko, PAIH przygotowała "mocny przekaz o Polsce, zarówno w warstwie wizualnej, jak i merytorycznej". - Polska to innowacje i tradycja - taki obraz chcemy utrwalić za granicą - zaznaczył Pisula.

Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie otwarta. "Możemy podwoić obroty handlowe" Dzięki działalności Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie jesteśmy w stanie w c... zobacz więcej » Polska przestrzeń wystawiennicza to 300 metrów kwadratowych stoiska o wielopiętrowej aranżacji, gdzie znajduje się wiele stref do prowadzenia rozmów pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi (B2B), a także specjalny VIP room. Odwołująca się formą do teatru ekspozycja jest też scenografią do wydarzeń pozabiznesowych, jak koncert Polish Night, który zwieńczył pierwszy dzień targów.

Reprezentanci kraju

- Rosnące zainteresowanie zaawansowanymi technologiami z Polski, które dostrzegliśmy na poprzednich targach Hannover Messe, skłoniło nas do zaprezentowania naszego kraju wyłącznie poprzez firmy innowacyjne - zarówno gigantów, jak i młodych innowatorów - wyjaśnił Pisula. Dodał, że PAIH postawiła na sektory takie jak: fin-tech, robotyka, automatyka, technologie przemysłowe, producentów dronów czy pojazdów elektrycznych.



Z grona przedsiębiorców Agencja wybrała w drodze konkursu 16 firm: twórcę rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości dla przemysłu Apzumi Spatial, producenta m.in. długopisów cyfrowych IC Solutions, firmę SmartTech 3D - produkującą skanery 3D dla przemysłu, medycyny oraz archeologii.



Polskie stoisko narodowe prezentuje też dostawców technologii dla przemysłu GeniCore, SLC Automation, Rednt, Uibs czy Husarion, Paletyzer, Prevac, RS Engineering, czy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Natomiast sektor fin-tech reprezentuje wspierająca factoring on-line firma Smeo.



Gospodarka urosła o 4,6 procent. Nowe szacunki Polska gospodarka w 2017 roku urosła o 4,6 procent - wynika z komunikatu GUS. To... zobacz więcej » Na stoisku narodowym obecne są również duże, polskie firmy, jak Ursus, który pokazuje prototyp elektrycznego samochodu dostawczego Elvi, JSW - prezentujące w Hanowerze drony dla górnictwa, a także Famur, jeden z największych w Europie producentów i dostawców maszyn oraz urządzeń stosowanych w górnictwie, masowym transporcie, przeładunku i energetyce - wskazała PAIH.

Tysiące firm

- Hannover Messe to świetne miejsce do nawiązania relacji biznesowych i zbudowania rozpoznawalności własnej marki w branży przemysłowej całego świata - podkreślił Pisula. To również promocja w Niemczech, u naszego najważniejszego partnera handlowego - dodał.



- Firmy, z jakimi przyjechaliśmy rok temu, a którym udało się sfotografować z kanclerz Angelą Merkel na polskim stoisku narodowym, mogą już cieszyć się otwartą drogą na niemiecki rynek - wskazał Pisula. Jak dodał, kontakty z firmami niemieckimi nawiązane podczas targów przyczynią się do umocnienia naszych stosunków gospodarczych.

Z okazji targów do Hanoweru, stolicy niemieckiego przemysłu, przyjechało ponad 5 tysięcy firm z całego świata, które prezentują najnowsze produkty i usługi lub szukają nowych rozwiązań technologicznych oraz partnerów biznesowych.

Tematem przewodnim Hannover Messe 2018 jest cyfrowa rewolucja w przemyśle: pomiędzy automatyzacją, sztuczną inteligencją, IT i energetyką. Rolę kraju partnerskiego tegorocznych targów pełni Meksyk.