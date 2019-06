Odtwórz: Ekspert o czynnikach przyczyniających się do wzrostu liczby urodzeń

Ludność świata starzeje się i jej liczba wzrasta nieco wolniej niż przewidywano, ale i tak oczekuje się że do roku 2050 wzrośnie z 7,7 miliarda obecnie do 9,7 miliarda - to dane przedstawione przez Departament Gospodarki i Spraw Socjalnych ONZ.

W opublikowanym raporcie wskazano, że do końca obecnego stulecia liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie do ok. 11 mld.

Wzrost w najbiedniejszych krajach

Dyrektor Wydziału Ludnościowego Departamentu John Wilmoth zastrzegł jednak, że liczba ta może zostać osiągnięta nieco wcześniej, lub później, a nawet nie zostać w ogóle osiągnięta, w zależności od wydarzeń, których nie sposób przewidzieć w tak długim okresie czasu.



W okresie do roku 2050 na dziewięć krajów ma przypaść ponad połowa przyrostu ludności. Są to, w zmniejszającym się porządku w zależności od liczby spodziewanego przyrostu: Indie, Nigeria, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania, Indonezja, Egipt i USA.



Raport przewiduje, że ludność Afryki Subsaharyjskiej do roku 2050 prawie podwoi się.



- Wiele najszybciej wzrastających populacji znajduje się w najbiedniejszych krajach, w których wzrost ten powoduje dodatkowe wyzwania w walce z biedą, utrudnia propagowania równości płci oraz poprawy opieki zdrowotnej i edukacji - oświadczył zastępca sekretarza generalnego ds. ekonomicznych i społecznych Lu Zhenmin.

Spadek płodności

Raport potwierdza, że ludność świata starzeje się głównie dzięki wydłużaniu się długości życia i spadającej płodności.



Światowy wskaźnik płodności spadł z 3,2 urodzeń na 1 kobietę w 1990 r. do 2,5 urodzeń w 2019 i oczekuje się, że spadnie do 2,2 urodzeń do roku 2050. Autorzy raportu podkreślają że aby zapewnić zastępowalność pokoleń i zapobiec zmniejszaniu się liczby ludności potrzebny jest wskaźnik 2,1 urodzeń na kobietę.



Od roku 2010 - stwierdza dokument - 27 krajów lub rejonów świata straciło 1 lub więcej proc. liczby mieszkańców.



"Przewiduje się że między rokiem 2019 i 2050 ludności w 55 krajach, lub rejonach, zmniejszy się o 1 lub więcej procent. Np. w Chinach populacja zmniejszy się o 31,4 mln, tzn. o ok. 2,2 proc." - głosi raport.