Niemiecki rząd jest gotów wpompować miliardy euro w gospodarkę, gdyby miał ją dotknąć kryzys - oznajmił we wtorek wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz. Zastrzegł jednocześnie, że na razie nie ma mowy o recesji.

- Z mojego punktu widzenia, mając solidne podstawy finansowe, możemy wieloma miliardami euro przeciwdziałać kryzysowi, o ile faktycznie wybuchnie on w Niemczech i Europie - oświadczył Scholz podczas debaty budżetowej w Bundestagu.



- To będzie bardzo ważne, abyśmy jako największa gospodarka w środku Europy, byli w stanie przeciwstawić się negatywnemu trendowi ekonomicznemu. I wtedy naprawdę to zrobimy (...). To jest aktywna polityka walki z kryzysem - przekonywał polityk socjaldemokratów.

Gospodarka Niemiec

W drugim kwartale 2019 roku Produkt Krajowy Brutto Niemiec zmniejszył się w porównaniu z pierwszym kwartałem o 0,1 procent.

Koniec "złotej dekady" w Niemczech? "Szansa dla Polaków" Nad Niemcami wisi widmo recesji. Czy Polacy powinni zacząć się martwić spowolnie... zobacz więcej » Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, spowolnienie wynika z osłabienia koniunktury światowej, konfliktów handlowych i niepewności co do warunków brexitu. Czynniki te odbijają się szczególnie wyraźnie na uzależnionej od eksportu największej gospodarce Europy.



Komentując te informacje kanclerz Angela Merkel mówiła, że nie ma potrzeby wdrażania projektów napędzających koniunkturę gospodarczą. Apelowała też, by nie przesadzać z pesymistyczną oceną sytuacji.

Jakie prognozy

Zdaniem ekspertów trzeci kwartał 2019 roku nie przyniesie poprawy danych o PKB. Współpracujący ze związkami zawodowymi Instytut Badań nad Makroekonomią i Koniunkturą (IMK) ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia recesji na 43 procent. W lipcu ryzyko takie było szacowane na poziomie 36,6 procent.



Ekonomiczny dziennik "Handelsblatt" wielokrotnie zwracał z kolei uwagę, że w trzecim kwartale będzie jeszcze gorzej niż w poprzednim. Zamówienia w przemyśle i produkcja wyraźnie spadły. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle są najgorsze od kryzysu finansowego w 2009 roku.

Również przedsiębiorcy z sektora usług zaczynają pesymistycznie oceniać perspektywy wzrostu.