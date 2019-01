Z rosyjskiego rynku wycofało się w ciągu ostatnich pięciu lat - od wprowadzenia sankcji - około 1,3 tysiąca firm z kapitałem niemieckim, a około 4,7 tysiąca nadal działa w Rosji. Taką statystykę podał prezes Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej Wolfgang Buechele.

Buechele udzielił wywiadu agencji Interfax; jego wypowiedzi przekazały w środę inne media rosyjskie.

- Pięć lat temu działalność na rynku rosyjskim prowadziło około 6 tysięcy firm. Do roku 2018 ich liczba zmniejszyła się do 4,7 tysiąca - powiedział szef Komisji Wschodniej. Kraje UE zgodne. Sankcje wobec Rosji przedłużone Kraje członkowskie w ramach Rady Unii Europejskiej przyjęły w piątek formalną de... zobacz więcej »

"Najważniejsi pozostali"

Buechele podkreślił, że "najważniejsi, decydujący gracze" pozostali w Rosji. Nie wykluczył, że dojdzie do dalszych przypadków wycofania się z rynku, ale podkreślił, że on osobiście nie oczekuje, by uczyniła to znacząca liczba przedsiębiorstw.



Jak przekonywał Buechele, biznes niemiecki jest zainteresowany dalszą obecnością w Rosji i ta intencja utrzymuje się również po wprowadzeniu przez Unię Europejską sankcji wobec Moskwy.

- Jednak kryzys na Ukrainie, niestety, nie jest rozwiązany do tej pory, a relacje między Rosją i UE pogarszają się z wielu powodów - zauważył.



Komisja Wschodnia Gospodarki Niemieckiej jest wpływowym lobby firm handlujących z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej. Istnieje od 1952 roku.