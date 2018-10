Trzynaście milionów starszych samochodów we Włoszech jest lub ma być wkrótce objętych ograniczeniami w ruchu. To rezultat przepisów wprowadzanych w regionach i miastach w ramach polityki ochrony środowiska i walki ze smogiem. W przyszłym roku kolej na Rzym.

Zakazy ruchu dotyczą i dotyczyć będą aut z silnikami, które nie spełniają norm Euro 4. Przede wszystkim chodzi o pojazdy z silnikami Diesla. W wyniku wprowadzanych sukcesywnie rozporządzeń, blokadami w różnych porach i dniach objęta będzie jedna trzecia wszystkich pojazdów we Włoszech - zauważyła prasa. Kara za złamanie zakazu ruchu to najczęściej 80 euro.

Kolejne zakazy