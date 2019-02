"Źródło: 2019 Cable News Network All Right Reserved"

Novo Banco zablokował przelew 1,2 miliarda dolarów zdeponowanych w tym portugalskim banku na konta w banku otwarte przez wenezuelski reżim prezydenta Nicolasa Maduro w Urugwaju - poinformował deputowany parlamentu Wenezueli Carlos Paparoni.

Portugalskie media ustaliły, iż kierownictwo Novo Banco nie wydało zgody na transfer zdeponowanych w tym banku środków należących do państwa wenezuelskiego. Potwierdziły tym samym informację przekazaną przez Paparoniego.

Na konta w Urugwaju

Według deputowanego przelewu środków na konta w Urugwaju z rachunku w Novo Banco próbowali dokonać w poniedziałek ambasador Wenezueli w Lizbonie Lucas Rincon Romero oraz Ivan Legado, zasiadający równocześnie w kierownictwie MSZ w Caracas i we władzach państwowej spółki naftowej Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).



- Przedmiotem przelewu była łączna kwota około 1,2 mld dolarów, która miała trafić do dwóch urugwajskich banków: Banco Republica oraz Bandes - ujawnił Paparoni, który kieruje komisją finansów w wenezuelskim parlamencie.



15 stycznia parlament Wenezueli przyjął przepisy nakazujące ochronę należących do tego kraju aktywów finansowych zdeponowanych na zagranicznych rachunkach bankowych.



Komentatorzy wskazują, że decyzja władz Novo Banco, którego 25 proc. udziałów należy do państwa portugalskiego, jest niejako odpowiedzią na apel tymczasowego prezydenta Wenezueli Juana Guaido do instytucji międzynarodowych o uniemożliwienie reżimowi Maduro transferów pieniężnych.

Obawy o portugalską mniejszość

W poniedziałek władze Portugalii uznały Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Tego samego dnia ośmiu wysłanych przez MSZ w Lizbonie policjantów zostało zatrzymanych na lotnisku w Caracas. Po trwających kilkanaście godzin negocjacjach reżim Maduro zmusił ich do powrotu do Portugalii.



Funkcjonariusze jednostki specjalnej policji udali się do Wenezueli z misją ochrony ambasady w Caracas, a także ewentualnej pomocy w ewakuacji liczącej 400 tys. osób społeczności obywateli Portugalii i ludności wywodzącej się z tego kraju. W bagażach dyplomatycznych funkcjonariuszy znaleziono broń.



Władze w Lizbonie obawiają się, że w efekcie uznania przez nie Guaido za tymczasowego prezydenta, reżim Maduro zastosuje represje wobec osób wywodzących się z Portugalii. W 2002 r. po nieudanym zamachu stanu przeciwko Hugo Chavezowi, poprzednikowi Maduro, w Wenezueli doszło do licznych ataków na portugalską mniejszość.