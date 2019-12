Niemcy zmieniają politykę imigracyjną wobec wykwalifikowanych pracowników spoza Unii Europejskiej. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 marca 2020 roku ułatwią dostęp do rynku pracy cudzoziemcom, co wywołuje obawy wśród polskich pracodawców - informuje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Według PISM, "polscy pracodawcy obawiają się, że lepsze warunki zatrudnienia zachęcą do wyjazdu z Polski ukraińskich migrantów zarobkowych".

"Zmiana niemieckiego prawa imigracyjnego nie powinna wpłynąć w najbliższych latach na strukturę polskiego rynku pracy. Niewielu spośród ukraińskich pracowników będzie mogło udowodnić swoje kwalifikacje wg niemieckich standardów, a tylko nieliczni znają język niemiecki" - zaznacza PISM.

Instytut wyjaśnia, że "polskie wymogi zatrudnienia pozostają dla Ukraińców bardziej przystępne" niż niemieckie, w związku z tym "Ukraińcy wciąż będą przyjeżdżać do Polski".

Ponadto, według PISM atrakcyjność zatrudnienia nad Wisłą "może się zwiększyć w wyniku uchwalenia nowej ustawy o rynku pracy, która powinna usprawnić procedury zatrudniania cudzoziemców".

"Wydłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia i stworzenie możliwości występowania o nie drogą elektroniczną ograniczy formalności związane z legalizacją pracy i da więcej czasu na przedłużenie prawa do pracy" - tłumaczy Instytut.

Polski rynek

Jak piszą autorzy raportu, imigracja obywateli Ukrainy do Polski trwa od 2014 roku, a w naszym kraju może przebywać ok. 1,3 mln Ukraińców (dla porównania w Niemczech jest ich ok. 250 tys.). Podkreślają przy tym jednak, że dane są nieprecyzyjne, co wynika z cyrkulacyjnego charakteru migracji i form zatrudnienia.

"Przyjazd do Polski Ukraińcy motywują niskimi zarobkami w kraju, spadkiem poziomu życia oraz sytuacją bezpieczeństwa wynikającą z aneksji Krymu i trwającego nieprzerwanie konfliktu na wschodzie kraju" - czytamy.

Setki tysięcy cudzoziemców płacą składki na ZUS Liczba cudzoziemców odprowadzających składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych... zobacz więcej » W podjęciu pracy w Polsce Ukraińcom ma pomagać bliskość geograficzna, która umożliwia regularne podróże do domu i utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną oraz język zbliżony do polskiego i podobieństwa kulturowe.

Zapotrzebowanie

Jak zauważa PISM atrakcyjność niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców wynika przede wszystkim z wysokich zarobków, które przewyższają te proponowane przez polskich pracodawców. Badania Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wykazują, że aż 70 proc. badanych za główną zaletę pracy w Niemczech uważa właśnie wysokie dochody

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych spoza UE została uchwalona przez niemiecki parlament 7 czerwca 2019 roku i wejdzie w życie 1 marca 2020 r. "Przyjęcie ustawy wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na wyspecjalizowaną kadrę, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa i niedoborem ludności w wieku produkcyjnym" - pisze PISM.