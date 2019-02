Turystka chciała wnieść pocisk do samolotu. Chwile grozy na lotnisku w Wiedniu

56 lotów odwołano w czwartek na lotnisku w Duesseldorfie na zachodzie Niemiec z powodu strajku ostrzegawczego zorganizowanego przez pracowników obsługi naziemnej. Władze portu lotniczego mówią też o opóźnieniach przy odprawie i wyładunku bagaży.

Mimo spowodowanych strajkiem utrudnień atmosfera wśród pasażerów jest "całkowicie spokojna" - podkreślił rzecznik lotniska.

Związek zawodowy Verdi wezwał pracowników obsługi naziemnej do przerwania pracy w godzinach 3-11. Według strony związkowej w akcji bierze udział około 100 osób. - Frekwencja jest dobra, nastroje również - podkreślił w czwartek rzecznik Verdi.



Strajk na niemieckich lotniskach. Lista odwołanych rejsów z i do Polski Linie lotnicze odwołały kilkaset rejsów zaplanowanych na wtorek, w tym kilkanaśc... zobacz więcej » W godzinach strajku zaplanowanych było 210 przylotów i odlotów. Skutki akcji protestacyjnej odczują między innymi linie lotnicze Lufthansa, Condor i Easyjet. Władze lotniska zalecają pasażerom, by na bieżąco dowiadywali się o sytuacji u swoich przewoźników.

Przeprowadzający kontrole bezpieczeństwa pracownicy domagają się wprowadzenia w całym kraju jednolitej stawki 20 euro za godzinę. W niektórych przypadkach oznaczałoby to aż 30-proc. podwyżki. Dotyczy to około 23 tysięcy pracowników.

Kolejny strajk w Niemczech

W poniedziałek całodniowy strajk ostrzegawczy obsługi naziemnej odbył się na lotnisku w Hamburgu na północy Niemiec.

Protest doprowadził do licznych opóźnień i odwołania wszystkich popołudniowych połączeń, zaś do południa anulowano około 100 z 388 zaplanowanych na ten okres lotów. Ucierpiało do 50 tysięcy pasażerów, z których około 12 tysięcy nie mogło odbyć zaplanowanej podróży.

Strajki na niemieckich lotniskach odbyły się również w połowie stycznia br.