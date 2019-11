Niemcy uniknęły technicznej recesji - wynika z danych opublikowanych w czwartek przez Federalny Urząd Statystyczny Destatis. Największa gospodarka Europy w trzecim kwartale niespodziewanie zanotowała nieznaczny wzrost.

Z danych opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny wynika, że niemiecki Produkt Krajowy Brutto wzrósł w trzecim kwartale 2019 roku o 0,1 procent w porównaniu z drugim kwartałem. Analitycy ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się spadku o 0,1 procent.

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier powiedział, że największa gospodarka Europy wprawdzie uniknęła recesji w trzecim kwartale, ale ostrzegł, że rozwój gospodarczy pozostaje niestabilny.

- Nie mamy technicznej recesji, ale wzrost jest nadal zbyt słaby - powiedział Altmaier w publicznej telewizji ARD.

Ekonomiści mówią o tak zwanej technicznej recesji, gdy spadki następują dwa kwartały pod rząd. W drugim kwartale gospodarka RFN skurczyła się o 0,2 procent.

PKB Niemiec

O hamowaniu gospodarki mówi już nawet prezes PiS. Jak się na nie przygotować? - Załóż sobie, że te najbliższe dwa-trzy lata będą gorsze, niż to, co jest teraz... zobacz więcej » Według Destatis za względnie dobre wyniki gospodarcze odpowiada w Niemczech konsumpcja wewnętrzna, która z kolei jest napędzana wysokim zatrudnieniem.



Obciążeniem dla największej europejskiej gospodarki są z kolei międzynarodowe konflikty handlowe i niepewność co do brexitu. Powoduje to wstrzymanie inwestycji.

Kluczowe sektory niemieckiej gospodarki, takie jak motoryzacja, budowa maszyn, przemysł elektroniczny i chemiczny, odczuwają to od dawna.



Na początku roku ministerstwo gospodarki Niemiec przewidywało, że w 2019 roku PKB wzrośnie o 1 procent. W kwietniu obniżyło jednak prognozę do 0,5 procent.

Euro zyskuje

Na rynku walutowym o poranku obserwujemy nieznaczne umacnianie euro w parze do dolara.

Około godziny 9 za europejską walutę trzeba było zapłacić 1,10 dolara, co oznaczało wzrost o 0,04 procent.









Euro zyskuje także w parze do złotego. Europejska waluta kosztowała 4,29 zł po wzroście o 0,11 procent.