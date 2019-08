Osiągnięcie w niemieckim budżecie nadwyżki w wysokości 45 miliardów euro może paradoksalnie nie być dobrym sygnałem - twierdzi część komentatorów z naszego sąsiedniego kraju.

"Niemieckie państwo odnotowało niesamowitą nadwyżkę w pierwszych sześciu miesiącach roku. Wielu obywateli może uwierzyć, że władze federalne, landowe i lokalne będą miały nadmiar pieniędzy. Ale tak nie jest" - twierdzi "Sueddeutsche Zeitung" i wyjaśnia: "Nadwyżka wynika ze skomplikowanych wyliczeń, a nie finansowego boomu. Pokazuje, że państwo więcej obywatelom zabiera, niż daje w postaci świadczeń. Państwo hamuje siłę gospodarczą. Oszczędza. Robi to, nawiasem mówiąc, od 2014 roku. To zły sygnał, biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarki".

"Wirtualny rachunek, nie realne pieniądze"