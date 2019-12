Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Międzynarodowy port lotniczy Berlin-Brandenburg ma zostać oddany do użytku dziewięć lat później niż pierwotnie zakładano. O nowej dacie otwarcia poinformowała firma będąca operatorem berlińskich lotnisk.

Oddanie do użytku lotniska Berlin-Brandenburg było wielokrotnie odkładane, a jego historia - jak komentuje AP - stanowi zaprzeczenie stereotypów dotyczących skuteczności i rzetelności niemieckich firm.



Realizację projektu opóźniały na zmianę problemy budowlane, techniczne, kwestie bezpieczeństwa, a najbardziej spektakularne opóźnienie nastąpiło w 2012 roku, kiedy na cztery tygodnie przed planowanym terminem otwarcia wydarzenie odwołano.

W piątek firma będąca operatorem berlińskich lotnisk poinformowała, że międzynarodowy port zostanie oddany do użytku 31 października 2020 roku. Pierwotnie lotnisko miało być otwarte w listopadzie 2011 roku.

Lotnisko w Berlinie

Budowa lotniska to największa inwestycja infrastrukturalna w Niemczech ostatnich lat, a jego koszt, obliczany początkowo na 1,7 miliardy euro, okazał się ponad trzy razy wyższy.



Nowe berlińskie lotnisko, powstające w Brandenburgii na południe od Berlina i nazywane "BER", ma zastąpić trzy dotychczasowe lotniska: zamknięty kilka lat temu Tempelhof, Tegel i Schoenefeld. Ma obsługiwać 27 miliony pasażerów rocznie i będzie tym samym trzecim co do wielkości po Frankfurcie nad Menem i Monachium portem lotniczym w Niemczech.