Niemieckie linie lotnicze Germania złożyły w sądzie w Berlinie wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego i wstrzymały swoją działalność - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek zarząd firmy.

Wniosek dotyczy przewoźnika jak i firm obsługi technicznej, Germania Technik Brandenburg GmbH i Germania Flugdienste GmbH. Nie dotyczy natomiast siostrzanych linii lotniczych: szwajcarskiego przewoźnika Germania Flug AG i Bulgarian Eagle.

Od pewnego czasu berliński przewoźnik zmagał się z poważnymi problemami finansowymi. W ostatnich tygodniach podjął działania by odzyskać płynność finansową.

"Niestety, nie udało się (...) Ubolewamy, że w tej sytuacji nie pozostało nam nic innego jak złożyć wniosek o upadłość" - oświadczył prezes zarządu linii Germania Karsten Balken. Przeprosił on pracowników i pasażerów Germanii, którzy ucierpią w wyniku tej decyzji.



Linie Germania istnieją od ponad 30 lat. Obsługiwały głównie trasy krótkiego i średniego zasięgu, latały do około 60 portów w Europie, Afryce i Bliskim Wschodzie. Rocznie przewoziły ponad cztery miliony pasażerów.



Agencja dpa przypomina, że jesienią 2017 roku upadłość ogłosiły, po blisko 40 latach istnienia, linie Air Berlin, wówczas drugie co do wielkości niemieckie linie lotnicze.