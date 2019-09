Niemcy mają wydać 40 miliardów euro do 2030 roku na ochronę klimatu - takie są ustalenia partii tworzących koalicję rządową (CDU/CSU i SPD), na które powołuje się dziennik "Die Welt" w swoim niedzielnym magazynowym wydaniu "Welt am Sonntag".

Niemcy chcą zredukować emisje gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55 procent w porównaniu z rokiem 1990.

Ochrona klimatu

Konkretny pakiet środków ma być przedstawiony w przyszłym tygodniu. "Welt am Sonntag" twierdzi, że po długich dyskusjach przedstawicielom niemieckich chadeków i socjaldemokratów udało się osiągnąć kompromis i porozumienie jest właściwie pewne.



Przewiduje ono między innymi wydanie co najmniej 40 miliardów euro do 2023 roku na osiągniecie celów klimatycznych. Pieniądze te mają być przeznaczone na ulgi dla kierowców, którzy zdecydują się kupić auto elektryczne, rozbudowę sieci stacji ładowania aut czy dopłaty na poprawę efektywności energetycznej domów.



Rewolucja w motoryzacji. "Duże wyzwanie" przed producentami aut W ciągu dziesięciu lat koncerny motoryzacyjne przeszły od badania gruntu pod poj... zobacz więcej » Niemieccy koalicjanci planują zdobyć pieniądze na swoje cele poprzez podniesienie podatków dla właścicieli najbardziej "trujących" samochodów oraz cen na bilety lotnicze na podróże wewnątrzkrajowe. Nieuniknione też będzie wprowadzenie jakiejś formy opłaty za emisje CO2.

CDU/CSU opowiada się za handlem certyfikatami, podczas gdy SPD wolałaby wprowadzenie podatku. Oba ugrupowania chciałyby, żeby ciężar nowych rozwiązań był jak najmniej odczuwalny dla zwykłych obywateli - w przeciwnym wypadku Niemcom też groziłoby powstanie "żółtych kamizelek".

