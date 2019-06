Mastercard odwołał kampanię reklamową z udziałem brazylijskiego piłkarza Neymara, po tym jak 27-latek został oskarżony o gwałt - poinformowała na swojej stronie internetowej gazeta "O Estado de S.Paulo".

Mastercard poinformował w oświadczeniu cytowanym przez gazetę, że wstrzymuje reklamy z udziałem Neymara, dopóki sytuacja nie zostanie "wyjaśniona".

Kampania miała być prowadzona w trakcie zbliżających się mistrzostw Ameryki Południowej - Copa America. "O Estado de S.Paulo" poinformowała, że wizerunek Neymara znalazł się między innymi w oficjalnych materiałach przygotowanych dla dziennikarzy.

Gazeta przypomniała, że do oskarżeń odnieśli się także inni sponsorzy piłkarza. Firma Nike wyraziła "głębokie zaniepokojenie" i wskazała, że będzie śledziła sytuację sportowca. Przedstawiciele Red Bulla podali zaś, że "obowiązkiem władz publicznych jest ustalenie faktów w związku z tym poważnym zarzutem".

Kilka dni temu brazylijskie media, powołując się na raport sporządzony przez policję w Sao Paolo, podały, że Neymar został oskarżony o gwałt. Do zdarzenia miało dojść w hotelu w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

Kobieta zeznała, że poznała piłkarza przez media społecznościowe, gdzie oboje wymieniali wiadomości. Dodała, że przyleciała do Paryża 15 maja, a piłkarz opłacił jej bilety i zakwaterowanie. Relacjonowała, że już w dniu przyjazdu przyszedł do jej pokoju hotelowego, "prawdopodobnie pod wpływem alkoholu". Jak napisano w raporcie, po kilku chwilach "rozmowy i wymiany czułości Neymar stał się agresywny i przemocą, wbrew woli ofiary, zmusił ją do odbycia stosunku".



Neymar broni się przed oskarżeniami i dlatego postanowił opublikować na Instagramie część prywatnej korespondencji z rzekomą ofiarą gwałtu. Zamieścił tam "intymne szczegóły" rozmów z Brazylijką. W siedmiominutowym filmie zaprzeczył oskarżeniom. Dodał, że otrzymał od niej nagie zdjęcia.

Problem jednak w tym, że upublicznianie nagości bez zgody jest w Brazylii przestępstwem. Dlatego sprawą zajmie się biuro do spraw zwalczania przestępstw komputerowych (DRCI).

Problemy zdrowotne

Ostatnie miesiące nie należą do najłatwiejszych dla brazylijskiej gwiazdy. W czwartek w nocy czasu polskiego w trakcie meczu towarzyskiego przeciwko Katarowi, Neymar doznał bowiem kontuzji prawej kostki i nie wystąpi w zbliżającym się turnieju piłkarskim Copa America.

Z urazem prawej stopy Brazylijczyk zmagał się także na początku roku, przez co opuścił najważniejszą część sezonu. Dodatkowo pojawiły się problemy dyscyplinarne. Za uderzenie kibica Neymar został zawieszony przez swój obecny klub PSG na trzy spotkania.

To jednak nie koniec. Niedawno selekcjoner Brazylijczyków Tite poinformował Neymara, że nie będzie pełnił funkcji kapitana reprezentacji.