Szwajcarski koncern spożywczy Nestle ogłosił w poniedziałek, że zapłaci 7,15 miliarda dolarów amerykańskiemu Starbucksowi, który prowadzi sieć popularnych kawiarni, za prawa do sprzedaży na świecie produktów tej marki.

Umowa - jak podkreśla agencja Reutera - wzmocni Nestle i pomoże Starbucksowi, który walczy o umocnienie swojej pozycji jako światowego lidera branży kawowej.



Szwajcarska firma będzie sprzedawać kawę Starbucksa w ziarnach i mieloną oraz napoje poza kawiarniami tej marki, w supermarketach na całym świecie.

"Kawowe porozumienie"

Według prezesa Starbucksa Kevina Johnsona "to globalne kawowe porozumienie sprawi, że dzięki zasięgowi i reputacji Nestle Starbucks trafi do kolejnych milionów domów na świecie".



Z kolei w oświadczeniu Nestle podkreślono, że umowa da koncernowi solidną podstawę do dalszego wzrostu w Ameryce Północnej. "To ważny krok dla naszej działalności w branży kawowej, najszybciej rozwijającej się obecnie gałęzi działalności Nestle" - czytamy w komunikacie prezesa firmy Marka Schneidera.



Na mocy zawartej umowy około 500 pracowników Starbucksa dołączy do Nestle, a obie firmy mają współpracować w dziedzinie innowacji i strategii.



Transakcja, która wymaga zgody organów regulacyjnych, prawdopodobnie zostanie sfinalizowana do końca 2018 roku.