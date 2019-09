Takie sytuacje, gdzie hotelarze grożą turystom, że ich wyrzucą lub oczekują od turystów opłaty za pobyt w hotelu, są nieuprawnione i nieetyczne, ponieważ nie turyści są stroną z umowy hotelem. Jest nim Neckermann - powiedziała w czwartek na antenie TVN24 Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego.

W środę rano prezes Neckermann Polska Maciej Nykiel poinformował w oświadczeniu, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, w środę biuro złożyło oświadczenie o niewypłacalności i zawiesiło wszelką działalność.

Z informacji przekazanych w środę przez Neckermanna wynika, że poza granicami kraju przebywało wówczas około 3,6 tysiąca polskich turystów. W środę urząd marszałkowski przekazał, że najgorsza sytuacja jest w Tunezji i Turcji oraz na Majorce.

Stelmańska w czwartek powiedziała, że "w pierwszej kolejności sprawdzane jest, jaka jest sytuacja poza granicami kraju" oraz "jak wygląda sytuacja w poszczególnych hotelach".

- Dostajemy sygnały od turystów, którzy są wyrzucani (z hoteli - red.) lub proszeni o zapłacenie środków, których nie uregulował Neckermann. Dlatego też rozmawiamy hotelarzami wspólnie ze służbami konsularnymi, ale również ubezpieczycielem, czyli Allianz Partners - podkreśliła przedstawicielka urzędu.

Dodała też, z informacji podawanych przez Neckermann Polska "wynika, że loty do niedzieli są wszystkie opłacone".

- Będziemy robić wszystko, aby turyści w miarę spokojnie doczekali swojego planowanego powrotu, wsiedli w swoje samoloty i wrócili do kraju - zaznaczyła.

- Jeśli chodzi o powroty do kraju, to cała operacja jest zaplanowana do końca tygodnia, czyli do niedzieli. Tak też były umowy podpisane, dlatego wydaje mi się, że do tego terminu uda nam się "dotrzymać" turystów, by do planowanego powrotu byli poza granicami kraju. Jeśli pojawią się sytuacje ostateczne, to wtedy zdecydujemy się na skracanie pobytów poza granicami i zorganizujemy wcześniejsze powroty - wytłumaczyła Stelmańska.

Zwrot środków

Jak dodała, środki na dalszy pobyt turystów "są uruchomione z gwarancji ubezpieczeniowej", a "hotelarze nie mają prawa" grozić wyrzuceniem turystów lub żądać dodatkowej zapłaty. - W tych sytuacjach bardzo drastycznych konsulowie już wczoraj wieczorem interweniowali i niektórzy, tak jak na przykład w Tunezji, byli w hotelu i rozmawiali bezpośrednio z hotelarzem - mówiła.

- Osoby, które zapłaciły za swój pobyt, by doczekać do planowanego powrotu mogą domagać się zwrotu środków z gwarancji ubezpieczeniowej. W tym przypadku stosowne dokumenty należy przesłać urzędu marszałkowskiego, czy też bezpośrednio do ubezpieczyciela i te środki będą zwracane - wyjaśniła Stelmańska.

Dodała też, że przy kompletnym zgłoszeniu wraz z uzasadnieniem ubezpieczyciel ma 30 dni na oddanie środków.

Urząd marszałkowski na polecenie marszałka województwa Adama Struzika powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju. W przypadku niepokojących informacji, prosimy klientów biura Neckermann Polska o kontakt telefoniczny z urzędem marszałkowskim – (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545.

W czwartek zrealizowanych ma być dziewięć lotów czarterowych z Egiptu, Tunezji i Hiszpanii do Warszawy, Poznania, Katowic, Gdańska i Wrocławia. Do kraju powróci około 230 turystów.

Upadłość i niewypłacalność

Problemy turystów w wielu krajach mają związek z upadłością najstarszego biura podróży na świecie - Thomas Cook, o czym opinia publiczna została poinformowana w poniedziałek. Neckermann jest powiązany kapitałowo z Thomasem Cookiem.

Jeszcze w poniedziałek Neckermann Polska podał w komunikacie, że polscy klienci Neckermanna, zarówno ci, którzy przebywają za granicą, jak i ci, którzy jeszcze nie wyjechali na wakacje, będą realizowali wyjazdy wakacyjne zgodnie z planem. We wtorek biuro odwołało jednak część wylotów, a w środę Neckermann złożył do urzędu marszałkowskiego oświadczenie o niewypłacalności.