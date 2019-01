Londyńskie Heathrow było najbardziej obleganym lotniskiem w Europie w 2018 roku - wynika z danych zebranych przez agencję Bloomberg. Do pierwszej dziesiątki wskoczyło moskiewskie Szeremietiewo, które jednocześnie było najszybciej rozwijającym się portem lotniczym na Starym Kontynencie.

Lotnisko Heathrow obsłużyło w ubiegłym roku 80,1 mln pasażerów. To o około 8 mln więcej niż w przypadku wicelidera rankingu - portu lotniczego Charles de Gaulle w Paryżu.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się Schiphol w Amsterdamie. Holenderskie lotnisko obsłużyło 71 mln pasażerów.

Kolejne miejsca zajęły: lotnisko w Madrycie (57,9 mln) i Barcelonie (50,1 mln).

W najnowszym rankingu port lotniczy w Monachium (miejsce 8.) wyprzedził zaś londyńskie Gatwick (miejsce 9.), którego rozwój znacznie ograniczył działający jedynie jeden pas startowy.

Mundial miesza

Najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Europie w 2018 roku było Szeremietiewo (dziesiąte miejsce w zestawieniu). To zasługa piłkarskiego mundialu, który przyciągnął do Rosji miliony turystów. Liczba pasażerów na moskiewskim lotnisku wzrosła o 14,3 procent rok do roku.

To zresztą jedyny port lotniczy, którego wzrost pasażerów był dwucyfrowy. O 8,4 procent wzrosła liczba pasażerów w porcie w Madrycie, zaś o 7,8 procent we Frankfurcie.

Za sprawą awansu lotniska Szeremietiewo z zestawienia największych 10 portów wypadło lotnisko Fiumicino w Rzymie.

Bloomberg zwraca uwagę, że już wkrótce może dojść do sporych przetasowań w rankingu.

Nowe lotnisko w Stambule (Istanbul Yeni Havalimani), które uruchomiono pod koniec ubiegłego roku, do 2020 roku ma obsługiwać 90 milionów pasażerów rocznie.

Centralny Port Komunikacyjny

Na początku listopada 2017 roku rząd przyjął uchwałę w sprawie "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej".



Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie (według danych z europejskich lotnisk za 2018 rok byłoby tuż za pierwszą dziesiątką). Docelowo, po rozbudowie, CPK ma ułatwić każdego roku podróże 100 milionom osób.