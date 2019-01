Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Brazylii?

Japończycy mogą bez wizy lub z wizą otrzymaną na miejscu wjechać do aż 190 krajów świata. To najsilniejszy paszport świata - wynika z raportu opublikowanego przez firmę doradczą Henley&Partners. Polska znalazła się razem z Monako na 15. miejscu.

Tworzony co roku Henley Passport Index powstaje w oparciu o dane, które dostarcza Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Posiadacze polskiego paszportu mogą bez problemu wjechać do 174 krajów. Jest to o aż 17 więcej niż pięć lat temu. Coraz więcej Brytyjczyków ubiega się o irlandzki paszport W 2018 roku liczba Brytyjczyków ubiegających się o obywatelstwo Irlandii wzrosła... zobacz więcej »

Wielka Brytania coraz niżej

Ten wynik nie może się jednak równać z pierwszą trójką krajów z Dalekiego Wschodu - obywatele Korei Południowej oraz Singapuru bez wizy albo z wizą wyrabianą na miejscu mają wstęp na terytorium aż 189 państw, czyli tylko jednego mniej niż lider rankingu.

Coraz lepsze wskaźniki krajów azjatyckich pokazują, że cieszą się one coraz większym dobrobytem, a migracja ludności przynosi korzyści coraz większej liczbie państw - czytamy w raporcie.

Z europejskich krajów najlepiej mieć paszport Francji i Niemiec, które pozwalają na bezproblemową podróż do 188 krajów.

Autorzy raportu zwracają uwagę na spadające w indeksie paszporty USA i Wielkiej Brytanii, które jeszcze kilka lat temu regularnie przewodziły w rankingu. Henley&Partners dodaje ponadto, że ranking Zjednoczonego Królestwa może ulec znacznemu pogorszeniu w związku z brexitem. Brytyjczycy doskonale zdają sobie z tego sprawę i coraz więcej z nich ubiega się o irlandzki paszport.

Na ostatnim miejscu w rankingu znajdują się Irak i Afganistan. Obywatele tych krajów mogą bez problemu przekroczyć granicę zaledwie 30 krajów.