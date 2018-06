Chiński państwowy bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) jest najpotężniejszą giełdową spółką świata - wynika z najnowszego rankingu Global 2000, opracowanego przez magazyn Forbes. Najwyższe miejsce wśród polskich firm zajął PKN Orlen, który uplasował się na 713 pozycji.

Na liście Forbes Global 2000 znajdują się czołowe giełdowe spółki świata. Miejsce w rankingu zależy od kilku czynników, wśród których są przychody, zysk, wartość posiadanych aktywów, a także wartość rynkowa.

W najnowszym zestawieniu, po raz pierwszy od 2015 roku, firmy z Chin i Stanów Zjednoczonych równo rozdzieliły między siebie pierwszą dziesiątkę największych firm giełdowych na świecie (w ubiegłym roku w dziesiątce znalazła się japońska Toyota).

Na szczycie zestawienia znalazł się chiński państwowy bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), którego wycena rynkowa, według stanu na połowę maja 2018 roku, sięgała 311 miliardów dolarów, a zyski w zeszłym roku wyniosły 43,7 miliardów dolarów.



Na drugim miejscu rankingu znalazł się China Construction Bank. Jego wartość to 261 mld dolarów. Natomiast zysk wyniósł 37,2 mld dolarów.



Podium zamyka amerykański JP Morgan Chase - czołowy holding finansowy świata. Jego wartość to 387 mld dolarów, a zysk w zeszłym roku wyniósł 26,5 mld dolarów.

Pierwszą dziesiątkę największych firm na świecie uzupełniają kolejno: Berkshire Hathaway, Agricultural Bank of China, Bank of America, Wells Fargo, Apple, Bank of China oraz Ping An Insurance Group.

W Europie

Największym notowanym na giełdzie przedsiębiorstwem na Starym Kontynencie jest Royal Dutch Shell, czyli holenderski koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przetwórstwem i sprzedażą. Wartość rynkowa spółki, która w ogólnym rankingu zajęła 11. miejsce, wyniosła 306,5 mld dolarów. Z kolei osiągnięty przez nią zysk to 15,2 mld dolarów.



Drugą największą spółką w Europie jest Volkswagen, który zajął 16. miejsce w ogólnoświatowym rankingu. Jego wartość rynkowa to 101,4 mld dolarów. Koncern motoryzacyjny w zeszłym roku osiągnął zysk na poziomie 13,1 mld dolarów.



Europejskie podium zamyka brytyjski holding finansowy HSBC, który zajmuje się m.in. bankowością inwestycyjną i korporacyjną. Jego wartość rynkowa to 200,3 mld dolarów, a osiągnięty w zeszłym roku zysk to 10,8 mld dolarów.

Technologiczne i handlowe

Z rankingu Global 2000 wynika również, że największą firmą handlową na świecie jest sieć Walmart, która w ostatnim roku mocno inwestowała w sprzedaż internetową. Amerykańska spółka, której rynkowa wycena to 246,2 mld dolarów, zajęła 24. miejsce w ogólnym rankingu. Walmart w zeszłym roku osiągnął 9,9 mld dolarów zysku.



Z kolei największą na świecie firmą technologiczną jest Apple, którego wycena rynkowa w maju wyniosła aż 926,9 mld dolarów. W ogólnym zestawieniu producent m.in. smartfonów zajął 8. miejsce. W zeszłym roku Apple zarobiło 53,3 mld dolarów.

Polskie firmy daleko

W rankingu Global 2000 znalazło się sześć firm z Polski. Najwyższą pozycję zajął PKN Orlen, który uplasował się na 713 miejscu.

Dalej jest PZU (770 miejsce), PKO Bank Polski (845 miejsce), PGNiG (1026 miejsce), Bank Pekao (1106 miejsce) oraz PGE (1360 miejsce).