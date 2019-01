Odtwórz: Ćwiczenia to obowiązek, nie ma zmarszczek i smaku. Tak wygląda życie w kosmosie

Ponad 5,5 miliona użytkowników "podało dalej" wpis japońskiego miliardera. To najlepszy wynik w historii Twittera. Nic jednak w tym dziwnego, bo Yusaka Maezawa ogłosił, że część internautów otrzyma sporą gotówkę.

Elon Musk we wrześniu ubiegłego roku poinformował, że Yusaka Maezawa poleci w kosmos rakietą stworzoną przez SpaceX.

O japońskim miliarderze ponownie głośno zrobiło się za sprawą jego wpisu na Twitterze, który - jak poinformował "The Independent" - stał się najpopularniejszym w historii serwisu.

Najpopularniejszy tweet w historii

Maezawa w sobotę pochwalił się świetnymi wynikami sprzedaży swojego sklepu modowego i z tego powodu rozdaje pieniądze. Jak wskazał, każdy kto "poda dalej" jego wpis i zacznie obserwować konto ma szansę znaleźć się w gronie 100 osób, które otrzymają milion jenów, czyli równowartość około 34 tysięcy złotych.

Japończyk poinformował, że wyśle prywatne wiadomości do zwycięzców.

Tylko w ciągu trzech dni wpis miliardera "podało dalej" ponad 5,5 miliona użytkowników. Maezawie przybyło także prawie milion nowych obserwujących i tym samym wynosi ona blisko 6 milionów.





Wpis Japończyka pobił wynik nastolatka z USA, który zapytał sieć fast foodów Wendy's o to, ile razy jego wpis ma być podany dalej, by otrzymać darmowe smażone kurczaki. Do akcji włączyło się 3,5 miliona użytkowników.