W prestiżowym zestawieniu najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking - znalazło się w tym roku 16 polskich uczelni. Najlepszy wśród nich okazał się Uniwersytet Jagielloński, który uplasował się na 338. pozycji na świecie. Zwycięzcą rankingu jest amerykański Massachusetts Institute of Technology.

Polskie awanse

Według najnowszego zestawienia najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński (awansował w stosunku do zeszłego roku z pozycji 411. na 338. na świecie). Awansem może się też pochwalić Uniwersytet Warszawski - w zeszłym roku był na pozycji 394; w tej edycji rankingu - na 349. miejscu.



Swoją pozycję w rankingu poprawiła też Politechnika Warszawska - w tym roku znalazła się w dziesiątce między 521. a 530. miejscem. W ubiegłym plasowała się w siódmej setce (miejsca pomiędzy 601. a 650.).



Poza tym w setkach 9. i 10. (miejsca 801-1000) znalazło się jeszcze 13 polskich uczelni: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnika Wrocławska.

Dominacja amerykańskich uczelni

Tegoroczny ranking QS tradycyjnie zdominowały uniwersytety amerykańskie, które zajęły trzy pierwsze pozycje. Najlepszy okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT), a za nim uplasowały się: Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Harvarda. Tuż za podium znalazł się brytyjski Uniwersytet Oksfordzki.



QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazło się w nim ok. 1000 uczelni.



Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów.