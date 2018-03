Port lotniczy Changi w Singapurze szósty rok z rzędu został wybrany najlepszym lotniskiem na świecie - wynika z najnowszego rankingu firmy konsultingowej Skytrax. Zestawienie powstało na podstawie ocen blisko 14 milionów pasażerów pochodzących z ponad 100 krajów.

Najlepszym lotniskiem na świecie kolejny raz, szósty już z rzędu, okazał się singapurski port Changi. Został on doceniony za wyróżniającą się architekturę, luksusowe udogodnienia, sprawne funkcjonowanie oraz szeroką ofertę restauracji i sklepów. Wśród atrakcji, z których mogą korzystać pasażerowie, jest m.in. kino, basen oraz spa. Lotnisko Changi obsługuje rocznie ponad 62 milionów pasażerów. W zeszłym roku odbyło się na nim ponad 370 tysięcy lądowań i startów, co oznacza, że port przyjmował samolot średnio co 85 sekund.

Na drugim miejscu znalazło się lotnisko Seul Incheon mieszczące się na obrzeżach stolicy Korei Południowej. Port lotniczy awansował na pozycję wicelidera z miejsca trzeciego. Doceniono go m.in. za znajdujące się na jego terenie pole golfowe, spa, czy kasyno. Na lotnisku, które obsługuje rocznie ponad 57 milionów pasażerów, znajduje się również Muzeum Kultury Korei.



Na podium znalazło się także japońskie lotnisko Tokio Haneda, które zamieniło się pozycjami z portem Seul Incheon. Lotnisko znajduje się kilka kilometrów od centrum stolicy Japonii i jest jednym z dwóch głównych portów obsługujących aglomerację Tokio. Japońskie lotnisko, które obsługuje blisko 80 mln pasażerów rocznie, doceniono m.in. za bogatą ofertę handlową, czystość i niezwykle wysoką wydajność.

Kto dalej?

Tuż za podium uplasowało się mieszczące się na sztucznej wyspie lotnisko Hongkong a pierwszą piątkę zamyka katarski port lotniczy Doha.

W gronie stu najlepszych lotnisk na świecie znalazł się również największy port lotniczy w Polsce - Lotnisko Chopina w Warszawie, które zajęło 95. miejsce. Przed rokiem stołeczne lotnisko było 99.

W zestawieniu znalazły się również porty lotnicze z naszego regionu. Lotnisko w Pradze zajęło 92. miejsce a port lotniczy w Budapeszcie uplasował się na pozycji 90.



Dziesięć najlepszych lotnisk na świecie wg Skytrax:



1. Singapur Changi (SIN) - Singapur

2. Seul Incheon (ICN) - Korea Południowa

3. Tokio Haneda (HND) - Japonia

4. Hongkong (HKG) - Hongkong

5. Doha Hamad (DOH) - Katar

6. Monachium (MUC) - Niemcy

7. Nagoja Chubu (NGO) - Japonia

8. Londyn Heathrow (LHR) - Wielka Brytania

9. Zurich Kloten (ZRH) - Szwajcaria

10. Frankfurt (FRA) - Niemcy