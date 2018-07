Odtwórz: Miasta najbardziej przyjazne do życia

Hongkong jest obecnie najdroższym na świecie miastem do życia - wynika z rankingu przygotowanego przez firmę doradczą Mercer. Warszawa zajęła 154. pozycję w zestawieniu.

Coroczny ranking najdroższych miast do życia dla ekspatów, czyli wysokiej klasy specjalistów wysłanych do pracy za granicą, porównuje koszty zamieszkania w 375 miastach na całym świecie. Bierze pod uwagę ponad 200 kryteriów, m.in. wydatki na mieszkanie, transport, rozrywkę, czy zakup artykułów gospodarstwa domowego.

Najdroższe

W tym roku najdroższym miastem do życia okazał się Hongkong. Na drugim miejscu uplasowało się japońskie Tokio, a na trzecim szwajcarski Zurych.



Twórcy zestawienia zauważają, że azjatyckie miasta przeważają w tegorocznym rankingu. W pierwszej dziesiątce zajmują one sześć pozycji: Singapur jest czwarty, Seul - piąty, Szanghaj - siódmy, a Pekin - ósmy.



W najdroższej dziesiątce - poza Zurychem - jest jeszcze tylko jedno miasto z Europy. Mowa o szwajcarskim Bernie. Pozostałe miejsca zajmują miasta afrykańskie: Luanda, czyli stolica Angoli (6. pozycja) oraz Ndżamena, czyli stolica Czadu (8. miejsce).



W pierwszej dziesiątce najdroższych miast nie ma w tym roku żadnej metropolii ze Stanów Zjednoczonych. Twórcy rankingu taką sytuację wyjaśniają spadkiem wartości amerykańskiego dolara w stosunku do innych ważnych walut. W efekcie Nowy Jork zajął 13. miejsce, a San Francisco i Los Angeles - odpowiednio 28. i 35. miejsce.



W zestawieniu przygotowanym przez firmę doradczą Mercer 154. miejsce zajęła Warszawa. Stolicę Polski wyprzedził m.in. estoński Tallinn (140. miejsce), słoweńska Lublana (132. miejsce), słowacka Bratysława (113. miejsce) czy czeska Praga (83. miejsce).

Z kolei tańsze okazały się m.in. Stambuł (Turcja), Kijów (Ukraina) czy Sofia (Bułgaria).

Najtańsze

Ranking zawiera również zestawienie najtańszych miast. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Taszkent, czyli stolica i największe miasto Uzbekistanu. Na drugiej pozycji znalazł się Tunis, stolica Tunezji, a na trzecim Biszkek, czyli stolica Kirgistanu.



Dziesięć najdroższych miast:



1. Hongkong

2. Tokio (Japonia)

3. Zurych (Szwajcaria)

4. Singapur

5. Seul (Korea Południowa)

6. Luanda (Angola)

7. Szanghaj (Chiny)

8. Ndżamena (Czad)

9. Pekin (Chiny)

10. Berno (Szwajcaria)