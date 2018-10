Najdłuższy morski most na świecie

Otwarto najdłuższy most na świecie. Licząca 55 kilometrów przeprawa połączyła chińskie Makau z Hongkongiem. Cała inwestycja pochłonęła aż 20 miliardów dolarów.

Pierwotnie oddanie mostu planowane było na 2016 rok. Liczne trudności na budowie przyczyniły się jednak do tego, że opóźniono je o dwa lata. W uroczystym otwarciu wziął udział m. in. prezydent Chin Xi Jinping.



Inwestycja, która kosztowała około 20 mld dolarów, ma skrócić czas podróży między Hongkongiem a Makau z kilku godzin do kilkudziesięciu minut. Z nowej konstrukcji korzystać ma 68 milionów osób zamieszkujących 11 miast w regionie delty Rzeki Perłowej, czyli chińskiej "Doliny Krzemowej".

Co ciekawe, część trasy przebiega podmorskim tunelem. Most ma służyć głównie transportowi biznesowemu, autokarom czy ciężarówkom. Przeprawa prywatnym samochodem ma być możliwa wyłącznie z przepustką.



Inwestycja spotyka się jednak ze znaczną krytyką. Według działaczy na rzecz autonomii Hongkongu most ma zwiększyć wpływ centralnych władz Pekinu na region. Przeciwko budowie protestowali też ekolodzy, alarmując, że narusza ona lokalny ekosystem. Inwestycja negatywnie wpłynęła między innymi na populację, występujących w tym rejonie białych delfinów.