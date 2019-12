Odtwórz: 19 godzinny lot? Lekarz: główny problem to zmiana ciśnienia

Australijskie linie lotnicze Qantas wybrały samolot do realizacji swoich najdłuższych połączeń. Wykorzystany w tym celu ma być Airbus A350-1000. To kolejny cios w Boeinga, czyli największego rywala europejskiego producenta - komentuje BBC.

Dwa lata temu linia Qantas wezwała dwóch największych producentów samolotów na świecie - Airbusa i Boeinga - do zaprojektowania odrzutowców zdolnych pokonać w powietrzu odległość 17 tys. kilometrów bez międzylądowania.

Wschód słońca

Dwa rekordy świata za jednym zamachem. Samolot wylądował w Sydney Samolot australijskich linii lotniczych Qantas Airways wylądował w piątek w Sydn... zobacz więcej » Przewoźnik pracuje bowiem nad projektem o nazwie Sunrise (ang. wschód słońca), który zakłada uruchomieniu w przyszłości bezpośrednich połączeń ze wschodniego wybrzeża Australii do Londynu, Nowego Jorku, Paryża, Frankfurtu, a także nieokreślonych jeszcze kierunków w Ameryce Południowej i Afryce.

Decyzja o uruchomieniu długodystansowych połączeń pierwotnie miała zapaść do końca bieżącego roku, ale firma dała sobie czas do końca marca 2020 roku. Plan zakłada, że rejsy miałyby się rozpocząć do końca 2023 roku.

W tym roku odbyły się już dwa testowe loty, które miały sprawdzić, czy pasażerowie i załoga są w stanie wytrzymać prawie 20 godzin w samolocie.

Pierwszy odbył się na trasie Nowy Jork-Sydney i trwał 19 godzin i 16 minut, natomiast drugi - z Londynu do Sydney - 19 godzin i 19 minut. Były to najdłuższe loty komercyjnej linii lotniczej w historii.



Trzeci i ostatni lot próbny, na trasie Nowy Jork - Sydney, zaplanowano jeszcze w tym miesiącu.

Wybór samolotu

W piątek linie Qantas poinformowały o decyzji dotyczącej wyboru samolotu, który ewentualnie będzie obsługiwał połączenie pomiędzy Londynem i Sydney. "Po szczegółowej ocenie Boeinga 777X i Airbusa A350, Qantas wybrał A350-1000 jako preferowany samolot, w przypadku kontynuacji projektu Sunrise - poinformował koncern.

Przewoźnik oświadczył również, że będzie ściśle współpracować z Airbusem w sprawie umowy na dostawę 12 samolotów. Dodał jednak, że nie złożył jeszcze żadnych zamówień.

Pęknięcia w boeingach. Linia lotnicza uziemiła samolot Australijskie linie lotnicze Qantas uziemiły jeden ze swoich samolotów Boeing 73... zobacz więcej » A350-1000 mierzy 74 metry od dziobu do ogona. Rozpiętość skrzydeł wynosi prawie 65 metrów. Napęd stanowią dwa silniki Rolls Royce Trent XWB. W typowej trzyklasowej konfiguracji może pomieścić od 350 do 410 pasażerów, a maksymalnie - 440. Jego zasięg to 16,1 tys. kilometrów.

Nie jest on wystarczający na pokonanie trasy z Londynu do Sydney, która wynosi około 17,8 tys. kilometrów. Airbus zapowiedział już jednak, że zamontuje dodatkowy zbiornik paliwa, aby sprostać oczekiwaniom przewoźnika.

Tymczasem projekt 777X jest mocno opóźniony. We wrześniu podczas prób ładunkowych i ciśnieniowych eksplodowały jedne z drzwi cargo. Ponadto firma GE Aviation ogłosiła opóźnienie w dostawie silników do odrzutowca ze względu na zbyt wysokie zużycie niektórych części.

Cios w Boeinga

Decyzja Qantas o wyborze Airbusa zamiast Boeinga zapadła, gdy amerykański producent pogrążył się w kryzysie z powodu kłopotów z modelem 737 Max. Samoloty zostały uziemione po dwóch katastrofach, w których w sumie zginęło 346 osób.

W środę agencja Reutera podała, że Maxy mogą nie otrzymać zgody na loty nawet do lutego 2020 roku bowiem Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nadal bada problemy dotyczące samolotu, które prawdopodobnie przyczyniły się dwóch tragedii.

Najdłuższe połączenia

Obecnie najdłuższe regularne połączenie lotnicze obsługiwane jest przez Singapore Airlines i trwa około 18 godzin 30 minut. Tyle zajmuje przelot z Singapuru do Nowego Jorku na trasie o długości 15 344 km.



Kolejne miejsca na liście zajmują: lot Qatar Airways z nowozelandzkiego Auckland do katarskiej Dohy (17 godzin 50 minut, 14 535 km) oraz lot linii Qantas z australijskiego Perth do brytyjskiego Londynu (17 godzin 25 minut, 14 449 km).



Należy jednak pamiętać, że czas trwania wyżej wymienionych lotów za każdym razem się różni i jest zależny od wiatrów, warunków pogodowych oraz modelu samolotu.