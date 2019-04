Około 11,5 godziny - tyle trwa najdłuższy lot krajowy na świecie. Chodzi o połączenia między między Bostonem a Honolulu, które uruchomiono na początku miesiąca.

Linie Hawaiian Airlines ogłosiły nową trasę we wrześniu ubiegłego roku, jednak rejsy rozpoczęły się dopiero na początku kwietnia.

Boston pozostawał największym amerykańskim miastem, który dotychczas nie miał połączenia z Hawajami. Mimo tego - jak wynika z danych Hawajskiego Urzędu Turystyki - w ubiegłym roku z Nowej Anglii na Hawaje wybrało się około 127 tysięcy osób.

Lot do Honolulu zajmuje około 11,5 godziny, a do Bostonu - około 10 godzin. Różnica wynika z wiatru panującego na trasie. Trasę obsługują samoloty Airbus A330-200, które mogą zabrać na pokład blisko 300 pasażerów. Maszyny mają do pokonania blisko 8,2 tysiąca kilometrów.

Modlin kontra Radom. Skąd polecimy na wakacje? Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w 2021 roku zamierza pożeg... zobacz więcej » Trasa jest o około 160 kilometrów dłuższa niż rejsy z Hawajów do nowojorskiego portu lotniczego Johna F. Kennedy'ego.

Najdłuższe loty krajowe

Choć czas trwania lotu jest rekordowy, to trasa między Bostonem a Honolulu nie jest najdłuższą trasą krajową na świecie.

Ten tytuł niezmiennie należy do Air Austral, która realizuje połączenia między Paryżem a francuskim departamentem zamorskim na Oceanie Indyjskim - wyspą Reunion. Lot na trasie o długości 9349 kilometrów zajmuje około 11 godzin.