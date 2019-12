Odtwórz: "Mnóstwo luksusowych miejsc". Wszystko, co musisz wiedzieć o podróży do Hongkongu

Mimo trwających od kilku miesięcy protestów politycznych Hongkong może pochwalić się mianem najczęściej odwiedzanego przez turystów miasta na świecie. W obejmującym sto pozycji rankingu znalazły się też dwa polskie miasta.

W najnowszej publikacji firmy badawczej Euromonitor International "Top 100 City Destinations 2019 report" Hongkong utrzymuje pierwszą pozycję wśród miast najchętniej odwiedzanych przez turystów. Według prognozy w całym 2019 roku azjatycka metropolia odnotuje 26 milionów zagranicznych wizyt.

Jak zauważa CNN, jest to dobra wiadomość dla miasta, którego branża turystyczna ucierpiała przez antyrządowe protesty. Gwałtowne starcia z policją doprowadziły między innymi do przerw w funkcjonowaniu tamtejszego lotniska oraz powodowały obawy o bezpieczeństwo podróży.

Doprowadziło to do spadku o 8,7 proc. liczby odwiedzin w porównaniu do poprzedniego roku. W 2018 roku miasto było ich prawie 30 mln.

Podium rankingu firmy Euromonitor uzupełnia Bangkok i Makau, a kolejne miejsce zajęły Singapur i Londyn.

Jak zauważa CNN, w rankingu dominują azjatyckie miasta. To wszystko dzięki rosnącej liczbie chińskich turystów. Euromonitor podkreśla, że Azja odnotowuje też najszybszy wzrost liczby międzynarodowych przylotów.

Dwa polskie miasta

W rankingu znalazły się też dwa polskie miasta. Na 74. miejscu uplasował się Kraków, który odnotuje w tym roku prawie trzy miliony zagranicznych wizyt. Miasto zaliczyło jednak spadek o 9 miejsc w porównaniu do rankingu z poprzedniego roku.

Na 83. miejscu znalazła się natomiast Warszawa, którą odwiedzi 2,8 mln turystów. Stolica Polski odnotowała spadek w zestawieniu o cztery pozycje.

Badanie Euromonitor International bierze pod uwagę w sumie ponad 400 miast. Liczba odwiedzających obejmuje turystów zagranicznych, którzy pozostaną w danym kraju przez co najmniej 24 godziny. Oznacza to, że w zestawieniu nie są w nie uwzględniono turystów krajowych, pasażerów wycieczkowców czy osób, które udają się na jednodniowe wycieczki.

Najchętniej odwiedzane miasta w 2019 roku

1. Hongkong: 26,7 mln odwiedzin (29,3 mln w roku 2018)

2. Bangkok: 25,8 mln (24,2)

3. Makau : 20,6 mln (18,9)

4. Singapur: 19,8 mln (18,6)

5. Londyn: 19,6 mln (19,2)

6. Paryż: 19,1 mln (17,6)

7. Dubaj: 16,3 mln (15,9)

8. Delhi: 15,2 mln (12,6)

9. Stambuł: 14,7 mln (13,4)

10. Kuala Lumpur: 14,1 mln (13,4)