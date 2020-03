Warszawa znalazła się wśród dwudziestu najbogatszych regionów Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu za 2018 rok. Na czele zestawienia najzamożniejszych regionów Wspólnoty był Zachodni Londyn, a na drugim miejscu znalazł się Luksemburg. Ranking najbiedniejszych otwiera zamorskie terytorium Francji – wyspa Majotta.

Statystyka unijnego biura statystycznego bierze pod uwagę parytet siły nabywczej, czyli uwzględnia nie tylko nominalny Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca, ale także różnice w poziomie cen między poszczególnymi krajami.

W zestawieniu Eurostatu najbogatsze regiony w rankingu to kolejno: Zachodni Londyn (620 proc. unijnej średniej), Luksemburg (263 proc.), południowy (225 proc.) wschodni i środkowy (210 proc.) region Irlandii, region brukselski (203 proc.), Hamburg w Niemczech (197 proc.) i Praga w Czechach (192 proc.).

W 39 regionach Unii Europejskiej z PKB na mieszkańca równym lub większym niż 128 proc. średniej unijnej mieszka 20 proc. populacji Unii Europejskiej.

Najbiedniejsze

Ranking najbiedniejszych otwiera zamorskie terytorium Francji – wyspa Majotta (30 proc. unijnej średniej).

Tuż za nią wśród najmniej zamożnych regionów uplasowało się kolejno kilka regionów Bułgarii – północno-zachodni (34 proc. unijnej średniej), północno-środkowy (35 proc.), południowo-środkowy (36 proc.), a także północno-wschodni (41 proc.). Na pozostałych miejscach znalazły się północno-wschodni region Rumunii (42 proc.), południowo-wschodni Bułgarii (42 proc.), a także węgierski Észak-Alföld (46 proc.).

W 57 regionach Unii Europejskiej, w których odnotowano poziom PKB na mieszkańca na poziomie niższym niż 67 proc. średniej, zamieszkiwało 21 proc. populacji Wspólnoty.



Regional GDP per capita ranges from 30% of the EU average in Mayotte to 263% in Luxembourg



Interested to read more about regional disparities



For more information: https://t.co/1RejDpQjvl pic.twitter.com/WmlVQlzNKt — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 5, 2020





Warszawa i ściana wschodnia

Jednym z bogatszych regionów Unii Europejskiej jest Warszawa. Stolica Polski w 2018 roku awansowała z 19. w 2017 roku na 18. miejsce. Stołeczny wskaźnik PKB per capita wyniósł 156 proc. średniej unijnej. Żaden innych region w Polsce nie zbliża się nawet do przeciętnego poziomu bogactwa w UE.

Według danych Eurostatu najbiedniejszym regionem Polski było województwo lubelskie. Wskaźnik PKB per capita wyniósł tam 48 proc. unijnej średniej.

Niewiele bliższe przeciętnego poziomu Unii Europejskiej były: województwo warmińsko-mazurskie (49 proc.), podkarpackie (50 proc.), podlaskie (50 proc.) i świętokrzyskie (51 proc.).