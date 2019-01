Theresa May apeluje do posłów. "Interes narodowy na pierwszym miejscu"

Theresa May apeluje do posłów. "Interes narodowy na pierwszym miejscu" "Źródło: Patryk Hyży"

Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Odtwórz: May do Polaków: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali

Odtwórz: May: dzisiejsze głosowanie nie mówi nic o tym, co Izba mogłaby popierać

Odtwórz: Theresa May apeluje do posłów. "Interes narodowy na pierwszym miejscu"

Odtwórz: Theresa May apeluje do posłów. "Interes narodowy na pierwszym miejscu"

Zbliżający się wielkimi krokami termin brexitu sprawia, że Europejczycy coraz częściej pakują walizki i wyprowadzają się z Wielkiej Brytanii. Już teraz firmy przeprowadzkowe widzą wzmożony ruch, zwłaszcza wśród najbogatszej klienteli.

Specjalizująca się w międzynarodowych przeprowadzkach firma Anthony Ward Thomas miała w 2018 r. 296 zleceń - to aż o 82 proc. więcej niż rok wcześniej. Za zdecydowaną większość odpowiadają zamożni klienci, których majątek przekracza 5 milionów funtów (ponad 24 mln zł). Najczęściej wybieranymi przez uciekających z Wysp milionerów kierunkami są Paryż, Bruksela, Zurych, Genewa oraz południowe regiony Francji i Hiszpanii, np. Majorka. Dość popularnym kierunkiem są jeszcze zależne od Korony Wyspy Normandzkie, które słyną z ulg podatkowych.

Europa szykuje się na twardy brexit. Milionowe wsparcie dla portów i lotnisk Władze Francji uruchomiły plan awaryjny na wypadek tak zwanego twardego brexitu... zobacz więcej »

Wzrost zainteresowania

Fakt, że liczba przeprowadzek rośnie dopiero teraz sugeruje, że nie jest to bezpośrednia reakcja na nadchodzące wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich. Przyczyn należy szukać raczej w rosnącym zamieszaniu, które wielu majętnym Europejczykom nie odpowiada - pisze Bloomberg.

- Nie powiedziałbym, że powodem jest brexit, a raczej bałagan, w którym się znajdujemy. Ludzie decydują się opuścić statek zanim zatonie - uważa właściciel firmy przeprowadzkowej Anthony Ward Thomas, który przenosił m.in. siostrę księżny Cambridge Pippę Middleton oraz arcybiskupa Canterbury Rowan Williamsa.

Liczba osób myślących o wyjeździe wzrasta proporcjonalnie do niepewności co do tego, jak potoczą się losy Wielkiej Brytanii. Wynika to choćby z danych, które ujawniła firma przeprowadzkowa Jo Stoddart. W drugim półroczu 2018 r. firma zauważyła skokowy wzrost zainteresowania jej usługami i miała o połowę więcej zapytań w pierwszym.