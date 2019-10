Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Zespół naukowców otrzymał to wyróżnienie za badania nad praktycznymi sposobami łagodzenia skutków ubóstwa.

"Tegoroczni laureaci wprowadzili nowe podejście, jeśli chodzi o uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi dotyczących najlepszych sposobów walki z globalnym ubóstwem" - oświadczyła Akademia.

Zwalczanie ubóstwa

Akademia zwróciła też uwagę, że "praca ekonomistów pokazała, w jaki sposób można rozwiązać problem ubóstwa, zadając bardziej precyzyjne pytania dotyczące edukacji i opieki zdrowotnej".



"Rezultatem przeprowadzenia jednego z badań było to, że ponad pięć milionów indyjskich dzieci skorzystało ze skutecznych korepetycji" - napisano. Nie tylko sława i prestiż. Miliony dla Olgi Tokarczuk Nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale i dużą nagrodę pieniężną otrzyma w ramach... zobacz więcej »



"Innym przykładem jest zbadanie wpływu wprowadzenia dużych dotacji na profilaktyczną opiekę zdrowotną. Rozwiązanie zostało później wprowadzone w wielu państwach" - podkreślono.

"Doświadczalne metody badawcze laureatów dziś zdominowały całą ekonomię rozwoju" - dodała Akademia. Jej zdaniem, metody opracowane przez laureatów mają "wielki potencjał" by poprawić warunki życia wielu najgorzej sytuowanych ludzi.

Abhijit Banerjee urodził się w 1961 r. w Mumbaju w Indiach. Doktorat zrobił na Harvardzie, jest profesorem ekonomii na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Francuzka Esther Duflo jest profesorem na MIT, gdzie zrobiła też doktorat. Michael Kremer, urodzony w 1964 r. jest profesorem na Harvardzie.



BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Nagrodzeni opracowali podejście pozwalające szeroki problem biedy podzielić na węższe zagadnienia, dotyczące np. zdrowia czy edukacji. Następnie w procesie eksperymentów wykazali, że zastosowanie odpowiednich narzędzi wobec tych węższych obszarów jest najbardziej efektywne.

W połowie lat 90. Michael Kremer wraz ze współpracownikami wykazał efektywność takiego podejścia organizując w szkołach z zachodniej Kenii korepetycje dla uczniów. Okazało się, że taka forma pomocy najbardziej efektywnie poprawia rezultaty nauczania.

Abhijit Banerjee i Esther Duflo, również we współpracy z Kremerem, przeprowadzili szereg eksperymentów i badań w innych krajach. Wa przykład w Indiach z efektów ich badań skorzystało ponad 5 mln dzieci w szkołach. W innych krajach znaczące efekty przyniosło zaproponowane przez nagrodzonych dofinansowywanie w ramach systemu ochrony zdrowia badań profilaktycznych.

Nagroda dodatkowa

Trójka laureatów podzieli między sobą 9 mln koron szwedzkich. Nagroda z ekonomii to nagroda dodatkowa, o której nie wspomina w swoim testamencie Nobel. Z tego powodu formalnie nazywana jest nagrodą banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

W zeszłym roku ekonomicznego Nobla otrzymali William Nordhaus i Paul Romer za badania dotyczące zmian klimatu.