To będzie prawdziwa atrakcja dla osób poszukujących mocnych wrażeń. Na dachu londyńskiego wieżowca ma powstać basen bez krawędzi.

Ten niezwykły basen będzie umiejscowiony na dachu 55-piętrowego wieżowca, a jego pojemność ma wynieść 600 tysięcy litrów. Zaprojektowała go firma Compass Pools.

Basen będzie pozbawiony krawędzi i będzie oferował 360-stopniowy widok na brytyjską stolicę.

Cud techniki

Zarówno dno jak i ściany basenu będą wykonane z lanego akrylu i będą w pełni przezroczyste. Dzięki temu pływający będą mogli nie tylko podziwiać wspaniałą panoramę Londynu, ale także to, co znajduje się pod nimi.

Basen będzie wyposażony w anemometr do monitorowania prędkości wiatru i będzie połączony z sterowanym komputerowo systemem zarządzania budynkiem, który ma zapewnić, że ​​woda nie rozleje się na ulice poniżej.

Specjalne czujniki zapewnią, że woda w basenie będzie miała cały czas taką samą temperaturę. Woda będzie ogrzewana za pomocą energii odpadowej z systemu klimatyzacji budynku.

Basen będzie w pełni oświetlony, przez co ma wyglądać w nocy jak "pochodnia z klejnotami". Jego budowa ma się rozpocząć już w 2020 roku. Nie podano jednak lokalizacji budynku, na którym ma się on znaleźć.