Najlepsze konie wyścigowe nie są tanie, ale nawet najwięksi eksperci są zaskoczeni tym, że emir Dubaju szejk Muhammad ibn Raszid Al Maktum wydał aż 4,3 miliona dolarów na rocznego ogiera - podaje CNN.

To najdroższy koń sprzedany w tym roku. Podczas niezwykle zaciętej licytacji prowadzonej przez dom aukcyjny Tattersalls przedstawiciel szejka Muhammada - silnie zaangażowanego w zarządzanie słynną stadniną Godolphin - wygrał z niemniej znaną stadniną Coolmore.

Roczny ogier ma być w niedalekiej przyszłości jedną z największych gwiazd wyścigów konnych.

- To naprawdę atletyczny koń. Świetnie się porusza. Szejk Muhammad wybrał go osobiście, to był jego faworyt - podkreślił w rozmowie z Tattersalls przedstawiciel emira Dubaju Anthony Stroud.

- Był droższy niż przewidywaliśmy, ale czasem trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, by nabyć tej klasy konia - zaznaczył Stroud.

Najdroższe konie w historii

Cztery miliony dolarów to ogromne pieniądze, ale tej kwocie daleko do rekordu, za jaki kupiono najdroższego konia w historii. W 2000 roku Fusaichi Pegasus został kupiony za 70 mln dolarów. Dla porównania w 2001 roku za wykupienie z Juventusu mistrza świata w piłkę nożną Zinedine'a Zidane'a Real zapłacił 64 mln dolarów.

Warto jeszcze wspomnieć o koniu Shareef Dancer, który w 1983 roku zmienił właściciela za 40 mln dolarów. Jeśli uwzględnimy inflację i siłę nabywczą amerykańskiej waluty, to jego wartość wyniosłaby dzisiaj 100 ml dolarów - szacuje CNN.



Lot 148: 3,600,000gns

Hazelwood Bloodstock @godolphin



The highest priced yearling in Europe this year as Sheikh Mohammed ensures @godolphin buys the Dubawi ½-brother to Barney Roy for 3,600,000gns at #TattsOctober Book 1. pic.twitter.com/zjmiKBOVyO — Tattersalls (@Tattersalls1766) October 8, 2019