To było bardzo konstruktywne i pozytywne spotkanie, na którym dokładnie omówiliśmy kwestie unijnego budżetu; myślę, że dzisiaj posunęliśmy się do przodu w kilku aspektach - mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z szefową KE Ursulą von der Leyen.

Szef polskiego rządu poinformował, że podczas czwartkowego spotkania bardzo dokładnie omówiono kwestie nowego unijnego budżetu. - Przedstawialiśmy nasze myślenia na temat budżetu. Oczywiście wyjść trzeba zawsze od tego, że ze smutkiem wszyscy stwierdzamy, że Wielka Brytania opuściła UE i dlatego jest mniej środków na przyszłą perspektywę - powiedział Morawiecki polskim dziennikarzom.



Zaznaczył jednak, że wszystkie nowe cele nie mogą być realizowane kosztem polityk traktatowych - funduszu spójności, z którego środki pochodzą na budowę dróg czy mostów.

Konstruktywne spotkanie

Morawiecki powiedział, że sporo czasu na spotkaniu poświęcono Wspólnej Polityce Rolnej. Chodziło, jak wyjaśnił, o mechanizmy elastyczności między pierwszym a drugim filarem, czyli programem rozwoju obszarów wiejskich i dopłatami bezpośrednimi.



W tym kontekście – jak powiedział – Polska zaproponowała pewne rozwiązania. - Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nich, z różnymi wyliczeniami, zarówno jeśli chodzi o polityki spójności, politykę rolną, ale także wszystkie nowe polityki, dotyczące innowacyjności, migracji, politykę obronną, także Horyzont Europa – powiedział.



- Myślę, że dzisiaj posunęliśmy się w kilku aspektach - oświadczył. Zaznaczył, że sprawa dotyczy poufnych negocjacji, w związku z czym nie może informować o szczegółach.



- Spotkanie bardzo konstruktywne, bardzo pozytywne - podsumował szef rządu.

Morawiecki poinformował, że podczas spotkania nie pojawił się temat praworządności. Odnosząc się do kwestii Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: "peryferyjnie poruszaliśmy kwestie związane z klimatem".

- Pani przewodnicząca pytała mnie, jak zapatrujemy się na fundusz sprawiedliwej transformacji. Pochwaliliśmy dotychczasowy rozwój, ponieważ te 2 mld euro w żywej gotówce (...), oprócz funduszy strukturalnych - bo to podkreśliliśmy, że to muszą być zupełnie nowe środki, wspomagane zresztą różnymi lewarowanymi mechanizmami, które również mogą finansować transformacje energetyczną i klimatyczną - to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Ale oczekujemy oczywiście szczegółów, bo wiemy doskonale, że diabeł często tkwi w szczegółach - zaznaczył.

