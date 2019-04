Możejki to żywy pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, łączący krwiobiegi gospodarcze Polski i Litwy, tworzący dobre perspektywy na przyszłość – mówił w piątek w Możejkach na Litwie premier Mateusz Morawiecki. Szef litewskiego rządu Saulius Skvernelis podkreślał bliskie relacje obu krajów.

W piątek premier Morawiecki złożył jednodniową wizytę na Litwie, gdzie wraz z premierem tego kraju wziął udział w uroczystości odsłonięcia Kamienia Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rafinerii PKN Orlen w Możejkach.

"Musimy budować wspólną historię"

Morawiecki dziękował Skvernelisowi za współpracę. Wyraził przy tym nadzieję, że "w najbliższych latach, Imponujące pensje w Orlenie. Ile zarobił prezes Daniel Obajtek? 867 tysięcy złotych - tyle w ubiegłym roku wyniosło wynagrodzenie brutto prezesa... zobacz więcej » dziesięcioleciach będziemy mogli kontynuować ją dla dobra narodów litewskiego i polskiego". Szef rządu zwracał ponadto uwagę na bardzo dobrą współpracę Polski i Litwy na forum europejskim – od polityki spójności, poprzez politykę energetyczną, a kończąc na bezpieczeństwie.

W swym wystąpieniu podczas ceremonii Morawiecki podziękował za pielęgnowanie na Litwie pamięci o Lechu Kaczyńskim. - Wiedział, że musimy budować wspólną historię pomimo pewnych różnic, pomimo trudności, które pomiędzy nami występują, budować również wspólną przyszłość i przełamywać pewne nieporozumienia z przeszłości - powiedział premier.

Saulius Skvernelis, szef litewskiego rządu, wyraził zadowolenie, że "dzisiaj nasze stosunki są właśnie takie, które tworzą, o których marzył i które bardzo dobrze postrzegałby prezydent Lech Kaczyński". Podkreślał ponadto, że dzisiaj Litwa i Polska to strategiczni partnerzy. Wskazywał tu na jednakowe stanowiska obu krajów w UE czy jeśli chodzi o wyzwania geopolityczne. - Aby tak zostało w przyszłości, wszyscy politycy na Litwie i w Polsce powinni robić wszystko, co jest w ich mocy, co jest możliwe, by przyczynić się do tego - mówił. Dodał, że zobowiązuje do tego wspólna historia obu krajów.

Jak wskazał, zawsze kiedy Litwa i Polska były razem, były bardzo silne, ale jeśli ktoś zepsuł te stosunki, wówczas nie było to na korzyść ani dla jednego ani dla drugiego z naszych krajów. W tym kontekście odnosząc się do premiera Morawieckiego i polskiego rządu stwierdził, że "dziś jesteśmy razem i silni jak nigdy wcześniej".

Orlen na Litwie

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie. W 2006 r. za 1,49 mld USD. PKN Orlen kupił od Jukosu 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln USD.

Po sfinalizowaniu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern pozyskał 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 roku zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.

Zysk netto Orlenu za 2018 roku osiągnął poziom ponad 5,4 miliarda złotych. To mniej niż w 2017 roku, kiedy wyniósł rekordowe ponad 6,1 miliarda złotych.