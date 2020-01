W najbliższy piątek do obiegu wejdą okolicznościowe monety o nominale 50 pensów, które zostały wybite dla upamiętnienia brexitu. Jej wzór zaprezentował w niedzielę brytyjski minister finansów Sajid Javid.

Na rewersie monety umieszczono hasło "Pokój, dostatek, przyjaźń ze wszystkimi narodami" oraz datę - 31 stycznia 2020 r. Właśnie data jest jedynym elementem odróżniającym nową monetę od poprzednich wzorów.

Kilka prób

Wybicie pamiątkowych monet dla upamiętnienia brexitu, do którego pierwotnie miało dojść 29 marca 2019 r. - planował poprzednik Javida na stanowisku ministra finansów, Philip Hammond. Nie chciał on ich jednak wprowadzać do obiegu - planował, że zostanie ich wybitych tylko 10 tysięcy i będą sprzedawane za 10 funtów jako moneta kolekcjonerska. Ten projekt nie został zrealizowany w związku z przesunięciem daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Wybito już tysiące nowych monet, teraz zostaną przetopione. Jeden powód Tysiące monet wybitych dla upamiętnienia brexitu zostaną przetopione po tym, jak... zobacz więcej » Początkowo Javid w projekcie monety zmienił tylko datę - na 31 października 2019 r., ale zdecydował, że wybitych ich zostanie 10 milionów w trzech wersjach - ze złota, ze srebra oraz ze stopu miedzi i niklu, przy czym dwie ostatnie miały od 1 listopada zostać wprowadzone do obiegu. Przed kolejnym przełożeniem terminu brexitu państwowa mennica Royal Mint zdążyła już wybić kilka milionów sztuk, które jednak trzeba było przetopić.

Czytaj więcej --> raport - brexit faktem.



Ponieważ w tym tygodniu ustawa o porozumieniu w sprawie wystąpienia z UE weszła w życie, a premier Boris Johnson formalnie podpisał uzgodnione z Brukselą porozumienie, zaplanowane na 31 stycznia opuszczenie UE jest przesądzone. W związku z tym okolicznościowa moneta tym razem trafi do portfeli Brytyjczyków.

- Opuszczenie Unii Europejskiej jest punktem zwrotnym w naszej historii i ta moneta upamiętni początek nowego rozdziału - powiedział w niedzielę Javid. Poinformowano, że w przyszłym tygodniu sprezentuje on jedną sztukę Johnsonowi.

W piątek do obiegu wejdzie około 3 milionów monet, zaś pozostałe 7 milionów w dalszej części roku.