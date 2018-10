Osoba, która wylicytowała dzieło Banksy’ego "Dziewczynka z balonikiem" zdecydowała o jego kupnie - poinformował dom Sotheby’s, w którym odbyła się aukcja. Płotno tajemniczego artysty uległo "samozniszczeniu" tuż po ostatnim uderzeniu młotka.

"Dziewczynka z balonikiem" była ostatnim dziełem sztuki wystawionym w ubiegły piątek na sprzedaż w domu aukcyjnym Sotheby’s w Londynie. Obraz był wyceniany na 200-300 tysięcy funtów, ale został ostatecznie wylicytowany za 1,024 miliona funtów, czyli około 4,9 miliona złotych.

Szok na sali

Krótko po zakończeniu aukcji rozległ się alarm, a obraz nagle zaczął przechodzić przez niszczarkę ukrytą w ramie. Oczom zszokowanej publiczności zaczęły ukazywać się jedynie wąskie paski płótna.

Banksy zamieścił na Instagramie zdjęcie zaskoczonych uczestników aukcji i swojego w połowie zniszczonego dzieła. "Idzie, idzie, poszło" - skomentował.

Z kolei Alex Branczik z Sotheby's stwierdził: "Właśnie zostaliśmy wyBanksowani".

Zmiana nazwy

Pojawiły się wątpliwości, czy kupujący, którą okazała się wieloletnia klientka Sotheby's z Europy, zdecyduje się na domknięcie transakcji. Organizatorzy aukcji przyznawali, że pierwszy raz mieli do czynienia z takim przypadkiem i nie za bardzo wiedzą, co mogą w takiej sytuacji zrobić.

W czwartek dom aukcyjny poinformował jednak, że kobieta zgodziła się kupić zniszczony obraz za cenę, którą osiągnięto na aukcji.

"Obraz stał się pierwszym dziełem sztuki w historii, które powstało na żywo podczas aukcji"- podkreśla Sotheby's.

Poinformowano również, że dzieło sztuki zmieniło nazwę na "Miłość jest w koszu" ("Love is in the bin").

Dzieło Banksy'ego będzie można oglądać w najbliższy weekend w galerii Sotheby’s w Londynie przy New Bond Street w godz. 12-17.



We are pleased to announce that the winning bidder on @Banksy's 'Girl with Balloon' last Friday night in London has confirmed their decision to acquire the new work that was created in our salesroom. Newly titled 'Love is in the Bin', the piece has become the first artwork in history to have been created live during an auction. The buyer, a female European collector and a long-standing client of Sotheby's, is proceeding with the purchase at the same price as was achieved in the room on the night. 'Love is in the Bin' will be on view to the public in Sotheby's New Bond Street galleries in #London on Saturday and Sunday 13th and 14th October from noon until 5pm.





Niektórzy eksperci oraz krytycy sztuki szacują, że po tym jak obraz został zniszczony, jego wartość mogła wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Kim jest Banksy?

Banksy jest brytyjskim artystą sztuki ulicznej. Jego prace, łączące graffiti z technikami szablonowymi, od początku lat 90. pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Przesłaniem i poziomem swoich prac, często politycznie zaangażowanych, zdobył uznanie artystów i mediów. Prawdziwa tożsamość artysty znanego jako Banksy nie jest znana i od lat pozostaje przedmiotem spekulacji.