Microsoft wyprzedził Amazona i tym samym stał się drugą co do wielkości firmą pod względem wartości rynkowej. Pierwsze miejsce zajmuje, wyceniany na ponad jeden bilion dolarów, Apple.

Amazon nie jest już drugą spółką świata pod względem kapitalizacji rynkowej. Akcje internetowego giganta spadły w piątek o 7,8 proc., tracąc około 66 miliardów dolarów wartości rynkowej.

Jeżeli chodzi o spadki Najcenniejsze marki świata. Dominacja firm technologicznych Apple, Google i Amazon - to według raportu firmy Interbrand trzy najcenniejsze m... zobacz więcej » rekord i tak należy do Facebooka, którego akcje straciły w lipcu blisko 100 miliardów dolarów wartości.

Liderem Apple

To wszystko przełożyło się na to, że finalnie kapitalizacja rynkowa spadła do poziomu nieco ponad 800 miliardów dolarów.

Natomiast kapitalizacja rynkowa Microsoftu wyniosła 821 miliardów dolarów. Na czwartym miejscu znalazł się Alphabet, spółka matka Google’a, z wartością 749 miliardów dolarów.

Liderem pozostaje Apple z wartością 1,04 biliona dolarów.