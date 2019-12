Naukowcy z amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT) twierdzą, że dokonali przełomu mogącego wpłynąć na życie kobiet na całym świecie. Eksperci wyprodukowali pigułkę antykoncepcyjną, którą wystarczy przyjmować jedynie raz w miesiącu.

Kapsułka o kształcie gwiazdy może ograniczyć liczbę niechcianych ciąż, do których dochodzi przez zapominanie o codziennym zażywaniu tabletek antykoncepcyjnych - twierdzą naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Jedna kapsułka wystarczy

Naukowcy informują, że kapsułki są pokryte żelatyną, która może pozostać w żołądku przez tygodnie po połknięciu. Rozpuszczając się powoli będą wydzielane hormony, co ma zapobiegać zajściu w ciążę.



Przeprowadzone na świniach testy wykazały, że pigułka może zapewnić taki sam efekt jak codzienne zażywanie pigułek.



- Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się do wypracowania nowych metod i rozwiązań dla zdrowia kobiet - powiedział profesor MIT Rober Langer.



Dodał, że prowadzane są prace nad stworzeniem pigułki dostosowanej do przeprowadzania testów na ludziach. Ekspert ma nadzieję, że będzie to możliwe w ciągu trzeci do pięciu lat.

Przyjmowanie doustnych pigułek jest jedną z najpopularniejszych metod antykoncepcyjnych na świecie. Według danych amerykańskiej Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jest to druga najczęściej stosowana metoda zapobiegania ciąży wśród kobiet w wieku do 15 do 49 lat.



Jest także bardzo skuteczna - przy prawidłowym zastosowaniu tylko jedna na 100 kobiet zachodzi w ciąże w ciągu roku. Mimo to, aż jedna trzecia pań przyznała się do zapominania o regularnym przyjmowaniu pigułek.

Ekspert: jest pewne "ale"

- Zastosowanie może na pewno być zarówno w przypadku tego przykładu, ale również w przypadku innych chorób i schorzeń (..). Pacjenci nie zawsze biorą leki skutecznie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Wtedy o wiele łatwiej będzie utrzymać pewien standard leczenia pacjenta, jeżeli lek nie będzie przyjmowany codziennie, tylko raz na tydzień, raz na miesiąc - powiedział w TVN24 BiS prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie Michał Sutkowski.



- Jest jednak pewne "ale", jak to zwykle w medycynie - dodał.



- Coś się może wydarzyć, możemy być na przykład uczuleni na ten lek. Wtedy niezwykle trudno uzyskać go przecież z powrotem. Jeżeli łykamy tabletkę raz na 24 godziny, możemy jednak w każdej chwili ją odstawić - podkreślił.