Merkel, Macron i May przeciwko jednostronnym działaniom handlowym USA

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjska premier Theresa May są zgodni co do tego, iż Stany Zjednoczone nie powinny podejmować jednostronnych działań handlowych wymierzonych przeciwko Unii Europejskiej - powiedział rzecznik niemieckiego rządu.

W przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej tych troje przywódców wskazało, że Unia Europejska jest zdecydowanie gotowa bronić interesów swoich członków przed wszelkimi karnymi cłami amerykańskimi "w ramach wielostronnego ładu handlowego" - powiedział rzecznik Steffen Seibert.



Trump o dodatkowych cłach na chińskie produkty. Zdecydowana odpowiedź Pekinu Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że "rozważa wprowadzeni... zobacz więcej » USA wprowadziły w marcu 25-procentowe cło na stal i 10-procentowe na aluminium, ale tymczasowo - do 1 maja - zwolniły z nich Unię Europejską. Prezydent Donald Trump ma zdecydować, czy UE zostanie z tych ceł zwolniona na stałe.

Porozumienie z Iranem

Rozmawiano także o Iranie. Kancelaria premier May poinformowała, że podczas tej rozmowy telefonicznej zgodzono się, iż porozumienie w sprawie programu nuklearnego Iranu to najlepszy sposób na powstrzymanie Teheranu przed wejściem w posiadanie broni nuklearnej.



Przywódcy byli zgodni co do tego, że porozumienie z Iranem może zostać poszerzone, aby obejmowało takie dziedziny, jak rakiety balistyczne, a także kwestię postępowania po wygaśnięciu umowy oraz kwestię destabilizującej działalności Iranu w regionie.



May, Macron i Merkel zobowiązali się kontynuować ścisłą współpracę między sobą i ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie podejścia do wyzwań, jakie stanowi Iran, łącznie z kwestiami, które mogą być przedmiotem nowego porozumienia - poinformowała kancelaria May.

Stanowisko USA