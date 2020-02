Z powodu szerzenia się koronawirusa na północy Włoch na czerwiec przełożono tegoroczną edycję targów meblowych Salone del Mobile w Mediolanie. Impreza miała rozpocząć się 21 kwietnia.

O decyzji tej poinformował we wtorek burmistrz miasta Giuseppe Sala. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych burmistrz stolicy Lombardii ogłosił, że targi rozpoczną się 16 czerwca.



To najbardziej prestiżowe na świecie wydarzenie targowe w sektorze produkcji mebli. Impreza, na którą przybywają też wystawcy i handlowcy z Polski, organizowana jest od 1961 roku. Odwiedzają ją dziesiątki tysięcy ludzi.

To nie pierwsza wielka impreza, na którą wpływa koronawirus. W połowie lutego zdecydowano o odwołaniu międzynarodowych targów technologii komórkowej Mobile World Congress (MWC 2020) w Barcelonie.

Koronawirus we Włoszech

Spośród krajów europejskich najwyższy bilans zakażeń koronawirusem mają właśnie Włochy. Stan na środę rano to 11 ofiar śmiertelnych i 283 zarażone osoby. Najwięcej przypadków na Półwyspie Apenińskim notuje się w Lombardii.

We wtorek zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia słynnej mediolańskiej świątyni dla zwiedzających i to na czas nieokreślony. Do katedry można wchodzić tylko na modlitwę. Nie odprawiane są tam żadne msze.

Zawieszono także wszystkie spektakle w mediolańskiej La Scali.

W ostatni weekend włoski rząd odwołał wszystkie sportowe wydarzenia zaplanowane w Lombardii i Wenecji Euganejskiej, w tym cztery mecze piłkarskiej Serie A, które miały się odbyć w Mediolanie, Weronie, Bergamo i Turynie.

Włoska federacja siatkówki wraz z organizację kierującą ligami kobiet i mężczyzn zdecydowała o zawieszeniu rozgrywek do 1 marca.

Wzrost liczby ofiar w Chinach

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 2715 - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 52 zgony.



Komisja podała, że wszystkie nowe przypadki śmiertelne miały miejsce w centralnej prowincji Hubei. W prowincji tej liczba ofiar śmiertelnych obecnie wynosi 2615.



Najnowsze dane Komisji wskazują, że rozprzestrzenianie się epidemii w Chinach ma tendencję spadkową. Dzień wcześniej informowano o 71 nowych zgonach i 508 nowych przypadkach zakażenia.