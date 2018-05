Brakuje pracowników sezonowych do zbioru szparagów w Niemczech - informuje w piątek dziennik "Tageszeitung". Do tej pory do takiej pracy chętnie zgłaszali się między innymi Polacy.

Niemiecki "Tageszeitung" przywołuje przykład firmy, która zamówiła z Polski i Rumunii 350 pracowników z czego aż 85 nie stawiło się na zbiory. Ze względu na brak rąk do pracy wiele firm w ogóle zrezygnowało w tym roku z uprawy szparagów. Cześć pól leży odłogiem - informuje dziennik. Polscy rolnicy dostaną mniej unijnych pieniędzy Polscy rolnicy otrzymają na dopłaty bezpośrednie w ramach nowego wieloletniego b... zobacz więcej »

Za niskie płace

Problemy z rekrutacją pracowników sezonowych do zbioru szparagów związane są przede wszystkim z oferowanymi zarobkami. Rolnicy musieliby płacić pracownikom więcej, niż ci mogą zarobić np. na budowie, gdzie obowiązuje płaca minimalna. Na to - zdaniem rozmówców gazety - zwyczajnie ich nie stać.

„My nie możemy tyle płacić, ponieważ nie możemy pokryć dodatkowych kosztów podwyżkami cen” – powiedział Juergen Jakobs, przewodniczący związku zrzeszającego producentów szparagów z Beelitz w Brandenburgii.

Do tego praca przy zbiorach jest uważana za uciążliwą i wymaga siły fizycznej.

Sezon zbioru szparagów zaczyna się w drugiej połowie kwietnia i trwa do końca czerwca.