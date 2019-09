Commerzbank planuje sprzedaż większościowego pakietu akcji mBanku. Taki punkt znalazł się w projekcie nowej strategii niemieckiego giganta.

Commerzbank poinformował w piątkowym komunikacie, że transakcja pozwoli wygenerować środki finansowe pozwalające na szybszą realizację strategii oraz powiązanych z nią inwestycji.

"Planowana sprzedaż mBanku będzie podlegała zgodzie regulatora" - dodano.

Jak podano w komunikacie, zarząd Commerzbanku przygotował projekt strategii "Commerzbank 5.0" i przekazał go do oceny radzie nadzorczej. Projekt będzie omawiany z radą 25 i 26 września, a potem zaprezentowany na konferencjach dla inwestorów i prasy.



"Zarząd i rada nadzorcza nie podjęły jeszcze żadnych decyzji dotyczących elementów zapisanych w projekcie strategii" - napisano.

mBank na sprzedaż

Do informacji o planowanej sprzedaży większościowego pakietu akcji mBanku odniósł się prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. To PFR brał udział w tak zwanej repolonizacji banku Pekao w 2017 roku.

"W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy i inwestorów o mBank, informuję, że grupa PFR nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych" - czytamy we wpisie na Twitterze.





O tę kwestię były również pytane dwa największe pod względem aktywów banki w Polsce.

Biuro prasowe Banku Pekao poinformowało, że nie prowadzi obecnie "żadnych projektów o charakterze przejęć w sektorze bankowym". "Nie komentujemy spekulacji. Koncentrujemy się na realizacji strategii 2020" - dodano.

Komentarza odmówiło także biuro prasowe PKO BP.

"PKO Bank Polski, jak zawsze w przypadku pytań o zainteresowanie przejęciami konkretnych spółek, nie udziela komentarza" - napisano.

O banku

Commerzbank ma około 70 procent udziału w akcjonariacie mBanku.

mBank jest jednym z pięciu największych banków w Polsce pod względem wielkości aktywów. Bank ma 5,6 miliona klientów bankowości detalicznej oraz 25 tysięcy klientów bankowości korporacyjnej.

W piątek około godziny 17 akcje mBanku traciły na wartości około 2 procent. W tym samym czasie na wartości traciły jednak także akcje innych dużych spółek i największych banków. WIG-Banki około 17 spadał o 2,09 procent, a WIG20 był 0,91 procent na minusie.