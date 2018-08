Brytyjska premier Theresa May zbagatelizowała we wtorek ostrzeżenia ministra finansów Philipa Hammonda przed negatywnymi konsekwencjami wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie przyszłego handlu, mówiąc, że "nie byłby to koniec świata".

Szefowa rządu wypowiedziała się w tej sprawie w trakcie podróży do Afryki, gdzie w ciągu kolejnych trzech dni odwiedzi Republikę Południowej Afryki, Nigerię i Kenię, przedstawiając nową strategię brytyjskich inwestycji i zaangażowania humanitarnego na tym kontynencie.

"To nie będzie spacerek"

Według zaprezentowanych w ubiegłym tygodniu przez Hammonda wyliczeń brak porozumienia z UE mógłby doprowadzić nawet do obniżenia PKB Wielkiej Brytanii o blisko 8 proc. w ciągu 15 lat przy jednoczesnym zwiększeniu zadłużenia państwa o dodatkowe 80 mld funtów.



"Telegraph": Londyn zagwarantuje prawa obywateli Unii Europejskiej po brexicie Rząd brytyjski jest gotów jednostronnie zagwarantować przyszłe prawa trzech mili... zobacz więcej » Pytana o te szacunki May powtórzyła słowa dyrektora generalnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) Roberto Azevedo, że realizacja takiego scenariusza "nie będzie łatwym spacerkiem", ale "nie będzie też końcem świata".



Jak zapewniła, rząd "przeprowadza przygotowania, które mają sprawić", że jeśli Zjednoczone Królestwo "znajdzie się w takiej sytuacji, to będzie w stanie przekuć ją w sukces", podobnie jak w przypadku dobrej umowy o przyszłych stosunkach z UE, którą zdaniem premier "może udać się uzyskać".



Szefowa rządu powtórzyła jednak swoje zastrzeżenie, że prędzej doprowadzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez jakiegokolwiek porozumienia, niż z takim, które nie spełniałoby jej oczekiwań. - Od początku mówiłam, że brak umowy jest lepszy niż zła umowa - powiedziała.

Pomoc dla Afryki