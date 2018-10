Niezależność banków centralnych na całym świecie jest zagrożona przez rządy, które domagają się wsparcia monetarnego: od umarzania długu po zakup obligacji i obniżenie stóp procentowych – ocenił w sobotę szef Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi.

- Proszą o zmianę oprocentowania, anulacje, proszą je (banki centralne) o zrobienie innych rzeczy, zakup obligacji - wymieniał Draghi na konferencji prasowej w kuluarach dorocznego zgromadzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego na indonezyjskiej wyspie Bali.

Jak zauważa w tym kontekście agencja Reutera, dwie partie rządzące we Włoszech rozważały wiosną, w czasie rozmów o koalicji, złożenie do EBC wniosku o umorzenie 250 mld euro włoskiego długu. Ostatecznie jednak zrezygnowały z tego pomysłu .

Mówiąc o zagrożeniu niezależności banków centralnych Draghi nie odniósł się do jednak do kwestii włoskiego długu. Przywołał natomiast sprawę prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który ostro krytykował niedawno turecki bank centralny i sprzeciwiał się podniesieniu przez niego stóp procentowych. Unijny komisarz: wspólna waluta chroni Włochy Włochy są rdzeniem strefy euro, a Włosi są przywiązani do wspólnej waluty, bo wi... zobacz więcej »

Apel do Włoch

Na konferencji Draghi ocenił, że polityka EBC działa należycie, a największym zagrożeniem byłaby dla niej nagła zmiana wartości aktywów lub szybki wzrost stóp procentowych.

Szef EBC wezwał również władze Włoch, aby przestały kwestionować członkostwo swojego kraju w strefie euro, gdyż istnieje "mnóstwo dowodów", że takie komentarze przyczyniają się do wzrostu kosztów obsługi kredytów przez firmy i gospodarstwa domowe. Włoscy urzędnicy powinni "uspokoić swój ton" i "czekać na fakty" - zaznaczył.

Rząd w Rzymie planuje potroić w przyszłym roku deficyt budżetowy, wbrew wcześniejszej obietnicy zmniejszenia dziury budżetowej we Włoszech, które są jednym z najbardziej zadłużonych państw strefy euro. Plany te wywołują spór pomiędzy włoskim rządem a urzędnikami UE.

- Ekspansja budżetowa w kraju o wysokim poziomie zadłużenia staje się znacznie bardziej skomplikowana (…) jeśli ludzie zaczynają kwestionować euro - powiedział Draghi.