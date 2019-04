Doskonała pogoda i piękne plaże to przepis na udaną majówkę. Dla osób, które nie mają planów urlopowych w tym terminie, dobrym pomysłem może być zagraniczny wypad. O najciekawszych kierunkach last minute, na antenie TVN24 BiS, opowiadała Marzena Jarnot z fly.pl.

Śródziemnomorskie kierunki zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród polskich turystów. Dlatego biura podróży mają jeszcze wiele ciekawych ofert dla spóźnialskich, którzy w ostatnim momencie chcieliby zarezerwować urlop na majówkę nad Morzem Śródziemnym, i nie tylko.

Zagraniczny urlop w dobrej cenie

Tygodniowe wakacje all inclusive w Turcji czy Grecji na początku maja, to w tym momencie koszt około tysiąca złotych.

- Grecka wyspa Lefkada, wylot jest 2 maja. Cena jest rewelacyjna - 990 złotych za osobę (na siedem dni - red.). Oferta jest ze śniadaniami, hotel jest przy plaży. Wyspa wspaniała do zwiedzania - mówiła Jarnot o jednej z propozycji majówkowego wyjazdu.

Wakacje na Teneryfie to trochę większy wydatek. Jedna z tańszych ofert to 2200 zł za tydzień w hotelu czterogwiazdkowym. - To jest przepiękna wyspa. Trochę dłuższy lot - 5,5 godziny. Wyspy są z założenia droższe niż wspomniana Grecja bądź Turcja. Cena od 2200 zł od osoby to jest również super propozycja - zauważyła ekspertka.

Wypad na Majorkę czy Kretę, również nie będzie należał do najtańszych. Koszt tygodniowego urlopu z przelotem to około 2000 zł od osoby.

Jednym z droższych kierunków jest również Egipt. Oferty zaczynają się tam od 2,5 tys. zł. - Egipt obok Turcji jest liderem, jeśli chodzi o kierunki urlopowe. Najlepsze oferty zniknęły dwa, trzy miesiące temu. Myślę, że spokojnie ofertę poniżej 2000 złotych można było znaleźć w lutym, może na początku marca - podkreśliła Jarnot.