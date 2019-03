Majątek Billa Gatesa wynosi 101 miliardów dolarów – wynika z rankingu Bloomberg Billionaires Index. Tym samym założyciel Microsoftu stał się drugą, obok szefa Amazona Jeffa Bezosa, osobą z majątkiem, którego wartość wyraża dwunastocyfrowa liczba.

Bloomberg Billionaires Index na bieżąco monitoruje fortuny 2800 miliarderów z całego świata. Majątek przekraczający 10 miliardów dolarów ma 145 z nich. Do niedawna tylko jedna osoba mogła pochwalić się jednak fortuną, która wynosiła ponad 100 miliardów dolarów – był to szef Amazona Jeff Bezos. Teraz do tego elitarnego grona dołączył także Bill Gates. Oto najbogatsze kobiety świata. Wśród miliarderek jest Polka Francoise Bettencourt Meyers jest najbogatszą kobietą świata - wynika z najnowsz... zobacz więcej »

Pościg za Bezosem

Po raz pierwszy stało się to w trakcie środowych notowań na Wall Street. Ostatecznie jednak wartość majątku Gatesa na koniec tego dnia spadła nieco poniżej 100 mld dolarów.

Po zamknięciu czwartkowych notowań na amerykańskiej giełdzie Bill Gates mógł już cieszyć się w pełni z przekroczenia 100 mld dolarów.

Dla porównania majątek najbogatszego na świecie szefa Amazonu Jeffa Bezosa to obecnie 150 mld dolarów. W tym roku Bezos wzbogacił o 20,7 mld dolarów, podczas gdy Gates zyskał 9,5 mld dolarów.

Fortuna Gatesa już raz przekraczała 100 mld dolarów. Było to w czasów tak zwanej bańki internetowej (giełdowe wykresy spółek z branży informatycznej przez kilka lat, 1995-2001, notowały kolejne rekordy). Później jednak wycena majątku założyciela Microsoftu znacznie spadła w związku ze spadkiem kursu spółki.

Bloomberg zwraca uwagę, że dominacja Gatesa i Bezosa na liście najbogatszych może nie potrwać długo. Założyciel Microsoftu przekazał do tej pory 35 miliardów dolarów fundacji Bill&Melinda Gates Fundation. Miliarder deklaruje też, że chce oddać na cele charytatywne co najmniej połowę swojego majątku. Bezos może rozstać się z połową swojej fortuny z zupełnie innego powodu – bierze bowiem rozwód.

Kolejne miejsca

Trzecie miejsce na liście najbogatszych według Bloomberg Billionaires Index zajmuje prezes LVMH Bernard Arnault (jego majątek wyceniany jest na 86,2 mld dolarów).

Na czwartym miejscu jest słynny inwestor Warren Buffett (84,6 mld dolarów), a na piątym założyciel Zary Amancio Ortega (67,4 mld dolarów).