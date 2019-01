"Źródło: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]"

"Myślę, że Juan Guaido pogwałcił Konstytucję i nasze prawo" "Źródło: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]"

Odtwórz: Juan Guaido wezwał do odsunięcia od rządów prezydenta Nicolasa Maduro

Odtwórz: Prezydent Maduro wezwał Wenezuelczyków do lojalności

Odtwórz: Od zwycięstwa Chaveza do próby obalenia Maduro. Jak doszło do kryzysu?

Przedstawiciele Nicolasa Maduro próbowali bezskutecznie wycofać rezerwy złota przechowywane w Banku Anglii - pisze Bloomberg. Próba się nie udała, bo - jak pisze Bloomberg - Wielka Brytania współpracowała w tej sprawie z USA. O wstrzymanie transakcji apelował także przywódca opozycji w Wenezueli i samozwańczy prezydent tego kraju Juan Guaido.

Pozyskanie rezerw złota z Banku Anglii było od wielu tygodni priorytetem dla Maduro, który obawiał się międzynarodowych sankcji wymierzonych w jego administrację.

W połowie grudnia Calixto Ortega, prezes banku centralnego Wenezueli znalazł się na czele delegacji, która pojechała do Londynu, aby uzyskać dostęp do złota, którego wartość szacuje się na 1,2 miliarda dolarów.

Fiasko rozmów

Guaido obiecuje żołnierzom amnestię, Maduro dowodzi ćwiczeniami wojskowymi Zwolennicy Juana Guaido, który ogłosił się prezydentem Wenezueli, rozdawali w ni... zobacz więcej » Ale te rozmowy zakończyły się niepowodzeniem - pisze Bloomberg, powołując się na anonimowe źródło zaznajomione ze sprawą. Od tamtego czasu komunikacja między obiema stronami załamała się - dodaje.

Bloomberg donosi, że Bank Anglii nie zgodził się na wycofanie rezerw po tym, jak czołowi amerykańscy urzędnicy, w tym sekretarz stanu Mike Pompeo i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, lobbowali u swoich brytyjskich odpowiedników, aby pomogli odciąć reżim Maduro od jego zagranicznych aktywów.

Przedstawiciele USA próbują skierować je do Guaido, aby zwiększyć jego szanse na skuteczne przejęcie kontroli nad rządem w Caracas.

Rezerwy złota przechowywane w Banku Anglii to tylko część rezerw walutowych Wenezueli, szacowanych na 8 miliardów dolarów. Miejsce ich przechowywania jest w dużej mierze nieznane.

Tymczasem - jak donosi Reuters - Juan Guaido poprosił brytyjskie władze, aby powstrzymały prezydenta Nicolasa Maduro przed wycofywaniem rezerw złota, przechowywanych w Banku Anglii. W listach do brytyjskiej premier Theresy May i gubernatora Banku Anglii Marka Carneya Guaido przekonuje, że urzędnicy Maduro starają się sprzedać złoto i przenieść wpływy do wenezuelskiego banku centralnego.

"Piszę, aby prosić o zaprzestanie tej bezprawnej transakcji" - napisał Guaido. "Jeśli te pieniądze zostaną wytransferowane... będą wykorzystywane przez nielegalny i kleptokratyczny reżim Maduro do represjonowania i brutalnego traktowania Wenezuelczyków" - dodał.

Hiperinflacja

Kolejne państwa popierają tymczasowego prezydenta Wenezueli Izrael uznał w niedzielę przewodniczącego parlamentu Wenezueli Juana Guaido za t... zobacz więcej » Złoto od lat stanowi kluczową część rezerw walutowych Wenezueli. Reuters zwraca uwagę, że jego utrata byłaby ciosem dla finansów kraju, osłabiając jego zdolność do pozyskania twardej waluty, niezbędnej do importu artykułów - od żywności i lekarstw po części samochodowe i elektronikę użytkową.

Wenezuela zmaga się z hiperinflacją, której poziom zbliża się obecnie do 2 milionów procent rocznie. Głęboka zapaść gospodarcza spowodowała, że od 2015 roku z kraju uciekło około trzech milionów osób.

Poparcie dla Guaido

Przejęcie władzy w Wenezueli przez Guaido uznały już: USA, Kanada, Australia, większość państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem m.in. Meksyku, Boliwii, Kuby i Nikaragui) oraz Izrael, a spośród państw europejskich - Albania, Kosowo i Gruzja.

Unia Europejska na razie wstrzymała się z taką deklaracją. Natomiast grupa państw UE - Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia i Holandia wystosowały w sobotę ultimatum, zapowiadając, że jeśli obecny prezydent Nicolas Maduro nie rozpisze nowych uczciwych wyborów w ciągu ośmiu dni, również uznają przywództwo Juana Guaido.